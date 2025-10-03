Begin typing your search above and press return to search.
    യുവതിയെ കൊന്ന്​ കൊക്കയിൽ തള്ളി; ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

    സാം ജോർജ്

    Listen to this Article

    കോ​ട്ട​യം: യു​വ​തി​യെ ശ്വാ​സം മു​ട്ടി​ച്ച്​ കൊ​ന്ന്​ കൊ​ക്ക​യി​ൽ ത​ള്ളി​യ കേ​സി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കാ​ണ​ക്കാ​രി ര​ത്ന​ഗി​രി​പ്പ​ള്ളി​ക്ക്​ സ​മീ​പം ക​പ്പ​ട​ക്കു​ന്നേ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സാം ​ജോ​ർ​ജാ​ണ്​ (59) ഭാ​ര്യ ജെ​സ്സി​യെ (49) കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ജെ​സ്സി​യെ കു​റേ​നാ​ളാ​യി കാ​ണാ​നി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കു​ടും​ബം പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന്​ തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്.

    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 26ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റോ​ടെ വ​ഴ​ക്കി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ ജെ​സ്സി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ച്ച്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ കാ​റി​ന്‍റെ ഡി​ക്കി​യി​ൽ ക​യ​റ്റി ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ൽ തൊ​ടു​പു​ഴ, ഉ​ടു​മ്പ​ന്നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് റോ​ഡി​ന്‍റെ താ​ഴെ 30 അ​ടി​യോ​ളം താ​ഴ്ച​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    X