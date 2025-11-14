Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:20 PM IST

    മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട്​ യുവതിക്ക്​ ​മർദനം; ഭർത്താവ്​ ഒളിവിൽ

    മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട്​ യുവതിക്ക്​ ​മർദനം; ഭർത്താവ്​ ഒളിവിൽ
    കു​മാ​ര​ന​ല്ലൂ​ർ: ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ യു​വ​തി​യെ മു​റി​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് ഭ​ർ​ത്താ​വ് മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്​ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി. മ​ർ​ദ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഖ​ത്തെ എ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​ട്ട​ലും പ​രി​ക്കു​മേ​റ്റ കു​മാ​ര​ന​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി ര​മ്യ മോ​ഹ​ന​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. പൊ​ലീ​സെ​ത്തി​യാ​ണ് ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ ജ​യ​ന്‍റെ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​മ്യ​യെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ശ​ങ്ക​രം​വീ​ട്ടി​ൽ ജ​യ​ൻ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യി. ഇ​യാ​ൾ​ക്കാ​യി തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ജോ​ലി ക​ഴി​ഞ്ഞ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ത​ന്നെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ജ​യ​ൻ വാ​ട​ക​ക്ക്​ എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ യു​വ​തി പ​റ​യു​ന്നു. പെ​പ്പ​ർ സ്പ്രേ ​മു​ഖ​ത്തും ദേ​ഹ​ത്തും അ​ടി​ച്ചു. ഭ​ർ​ത്താ​വ് പ​റ​യു​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം ത​ന്റെ കാ​മു​ക​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള കേ​സി​ന്റെ കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞു​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ർ​ദ​നം.

    രാ​ത്രി വൈ​കി​യും മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്താ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ക​ൾ ഫോ​ൺ വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​ക്ക​ളോ​ട് ഒ​രു കാ​ര്യ​വും മി​ണ്ടി​പ്പോ​ക​രു​തെ​ന്ന് ജ​യ​ൻ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, ശ​ബ്ദ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ മ​ക​ൾ ര​മ്യ​യു​ടെ അ​നു​ജ​ത്തി​യെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ക​ൾ കോ​ട്ട​യം ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി​യെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട്ട​യം വെ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ജ​യ​ൻ ക​ത​ക് തു​റ​ന്ന​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ര​മ്യ​യെ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ട​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജ​യ​ൻ-​ര​മ്യ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്ന്​ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    TAGS:Domestic ViolenceKottayam
    News Summary - husband absconded after harassing wife
