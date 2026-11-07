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Madhyamam
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    നിർമാണം മുടങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി

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    നിർമാണം മുടങ്ങിയ കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി
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    ന​ന്ദാ​വ​ന​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​സ്ഥി​കൂ​ട അവ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ​ണി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബേ​ക്ക​റി- ന​ന്താ​വ​നം റോ​ഡി​ലെ പ​ണി മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഫ്‌​ളാ​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ താ​ഴ​ത്തെ നി​ല​യി​ലാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​സ്ഥി​കൂ​ടം കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​സ്ഥി​കൂ​ടം പു​രു​ഷ​ന്റേ​താ​ണെ​ന്നും ആ​റു​മാ​സം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. അ​സ്ഥി​കൂ​ടം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    കേ​സി​ല്‍പ്പെ​ട്ട് നി​ര്‍മാ​ണം നി​ര്‍ത്തി​വെ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് കെ​ട്ടി​ട​വും പ​രി​സ​ര​വും കാ​ടു​മൂ​ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച എ​ത്തി​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ് അ​സ്ഥി​കൂ​ടം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഗ്രൗ​ണ്ട്‌​ഫ്ളോ​റി​ല്‍ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ല്‍ മു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​സ്ഥി​കൂ​ടം. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് മ്യൂ​സി​യം പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ശാ​സ്ത്രീ​യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മേ കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​കൂ​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ കാ​ണാ​താ​യ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്.

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    News Summary - Human Skeleton Found Inside Unfinished Building in Thiruvananthapuram
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