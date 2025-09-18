Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:15 AM IST

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ഒ​മ്പ​തി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ഒ​മ്പ​തി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    cancel

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല കൂ​ട്ട ശ​വ​സം​സ്കാ​ര കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം (എ​സ്.​ഐ.​ടി) ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നേ​ത്രാ​വ​തി സ്നാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​മീ​പം ബം​ഗ്ല​ഗു​ഡ്ഡ​യി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​നു​ഷ്യാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ബം​ഗ്ല​ഗു​ഡ്ഡ​യി​ലെ 12 ഏ​ക്ക​ർ വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​​ണ്ടെ​ന്ന വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി തി​ര​ച്ചി​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 13 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട പി.​യു കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ (17) മാ​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ് വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ.

    ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നൂ​റി​ലേ​റെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും യു​വ​തി​ക​ളു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി താ​ൻ കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി എ​ന്ന് ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ലെ മു​ൻ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക​ർ​ണാ​ട​ക മാ​ണ്ഡ്യ സ്വ​ദേ​ശി ചി​ന്ന​യ്യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ജൂ​ലൈ 19ന് ​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച എ​സ്.​ഐ.​ടി, ചി​ന്ന​യ്യ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 17 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ഴി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​നു​ഷ്യ ജ​ഡാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നാ​ലെ അ​യാ​ൾ മൊ​ഴി​മാ​റ്റി.

    ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് എ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ചി​ന്ന​യ്യ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ത​ല​യോ​ട്ടി വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന് 40 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്നു​മു​ള്ള നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ​ഴി​തി​രി​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ന്ന​യ്യ​ക്ക് ത​ല​യോ​ട്ടി താ​ൻ ധ​ർ​മ​സ്ഥ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ​താ​ണെ​ന്ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലോ​ടെ വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​മാ​സം ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി, ഗൗ​ഡ​യെ ബം​ഗ്ല​ഗു​ഡ്ഡ​യി​ൽ ഒ​പ്പം കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ഹ​സ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി. ഇ​തി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മൃ​ത​ദേ​ഹ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​വെ​ന്ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​മാ​യി ഗൗ​ഡ വി​ഡി​യോ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഇ​ത് സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ടി ഖ​ന​നം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ചി​ന്ന​യ്യ നേ​ര​ത്തെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ 11ാം സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് കു​റ​ച്ച് മാ​റി​യാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച അ​സ്ഥി​കൂ​ട അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ടി അ​സ്ഥി​കൂ​ട​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ജ​ന്യ​യു​ടെ അ​മ്മാ​വ​ൻ വി​ട്ട​ൽ ഗൗ​ഡ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച അ​തേ സ്ഥ​ലം ത​ന്നെ​യാ​ണോ ഇ​തെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​സ്.​ഐ.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ബെ​ൽ​ത്ത​ങ്ങാ​ടി ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ചി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, ക്രൈം ​സീ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ (സോ​ക്കോ), റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് നേ​ത്രാ​വ​തി കു​ളി​ക്ക​ട​വി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള വ​ന​ത്തി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. എ​സ്.​ഐ.​ടി എ​സ്‌.​പി​മാ​രാ​യ ജി​തേ​ന്ദ്ര കു​മാ​ർ ദ​യാ​മ, സി.​എ സൈ​മ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Human remains foundBangalore NewsDharmasthala Murders
    News Summary - Human remains found at nine locations in Dharmasthala
    Similar News
    Next Story
    X