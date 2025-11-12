Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകൊച്ചിയിൽ വൻ രാസലഹരി...
    Crime
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 12:38 PM IST

    കൊച്ചിയിൽ വൻ രാസലഹരി വേട്ട; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കൊച്ചിയിൽ വൻ രാസലഹരി വേട്ട; രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: എറണാകുളത്ത് വൻ രാസലഹരി വേട്ട. ചേരാനല്ലൂർ ജി.എൽ.പി സ്കൂൾ സബ് റോഡിന് സമീപത്തുനിന്നും 17.35 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും 149.68 ഗ്രാം കഞ്ചാവും, മരട് വെൽ കെയർ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപത്തുനിന്ന് 30.65 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമാണ് സിറ്റി പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

    കണയന്നൂർ താഴത്തെ കുട്ടി വീട്ടിൽ പ്രണവ് (22) എന്നയാളെയാണ് ചേരാനല്ലൂരിൽ നിന്ന് എം.ഡി.എം.എയും കഞ്ചാവുമായി പിടികൂടിയത്. പൂണിത്തുറ പ്ലക്കാട്ട് വീട്ടിൽ പ്രശാന്ത് (44) എന്നയാളെയാണ് മരടിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. ബംഗളൂരുവിൽ നേരിട്ട് പോയി എം.ഡി.എം.എ കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി.

    ഡി.സി.പി അശ്വതി ജിജി, ജുവനപ്പുടി മഹേഷ് എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നാർക്കോട്ടിക് സെൽ അസി. കമീഷണർ കെ.എ. അബ്ദുൽ സലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊച്ചി സിറ്റി ഡാൻസാഫ് ടീമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drug TraffickingErnakulam Newsarresteddrug bust
    News Summary - Huge drug bust in Kochi; two arrested
    Similar News
    Next Story
    X