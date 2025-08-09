Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    9 Aug 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 9:39 AM IST

    വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണം കൊ​ല​പാ​ത​കം; മ​ക​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    വീ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ് ത​ല​ക്ക് പ​രി​ക്കു​പ​റ്റി​യെ​ന്നാ​ണ് ലി​നീ​ഷ് അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്
    വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണം കൊ​ല​പാ​ത​കം; മ​ക​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    പ​ത്മാ​വ​തി അ​മ്മ, ലി​നീ​ഷ്

    പേ​രാ​മ്പ്ര: കൂ​ത്താ​ളി​യി​ൽ വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണം കൊ​ല​പാ​ത​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ക​ൻ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കൂ​ത്താ​ളി തൈ​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ലി​നീ​ഷ് (47) ആ​ണ് അ​റ​സ്‌​റ്റി​ലാ​യ​ത്. മാ​താ​വ് പ​ത്മാ​വ​തി അ​മ്മ​യെ (65) ര​ണ്ട് ദി​വ​സം മു​മ്പ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ നി​ല​യി​ൽ അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ൾ പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​രെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    അ​മ്മ​ക്ക് വീ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ് ത​ല​ക്ക് പ​രി​ക്കു​പ​റ്റി​യെ​ന്നാ​ണ് ലി​നീ​ഷ് അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പ​ത്മാ​വ​തി അ​മ്മ​യു​ടെ പ​രി​ക്കു​ക​ളി​ൽ അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത തോ​ന്നി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി പോ​സ്‌​റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി. മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന ഇ​ള​യ മ​ക​ൻ ലി​നീ​ഷ് അ​മ്മ​യെ നി​ര​ന്ത​രം ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ൽ​പി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സം​സ്‌​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം ലി​നീ​ഷി​നെ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വി​ട്ട​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പോ​സ്‌​റ്റ്‌​മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ക​സ്‌​റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്ത​ത്. ത​ല​ക്ക് പി​റ​കി​ൽ ഏ​റ്റ മാ​ര​ക​മാ​യ പ​രി​ക്കാ​ണ് മ​ര​ണ കാ​ര​ണം. പേ​രാ​മ്പ്ര ഡി​വൈ.​എ​സ്‌.​പി എ​ൻ. സു​നി​ൽ കു​മാ​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പേ​രാ​മ്പ്ര പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി. ​ജം​ഷി​ദ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ കെ. ​ജി​തി​ൻ വാ​സ്, പി. ​പ്ര​ദീ​പ്, പി. ​അ​രു​ൺ ഘോ​ഷ്, എ​ൻ.​പി. സു​ജി​ല എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്. വീ​ട്ടി​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    X