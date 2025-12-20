Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 1:36 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 1:36 PM IST

    വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണം ക​വ​ര്‍ന്നു

    വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണം ക​വ​ര്‍ന്നു
    Listen to this Article

    ഉ​ളി​ക്ക​ല്‍: വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് 27 പ​വ​ന്‍ സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണം ക​വ​ര്‍ന്നു. ഉ​ളി​ക്ക​ല്‍ നു​ച്ചി​യാ​ട് സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ക്‌​നാ​നാ​യ സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ നെ​ല്ലി​ക്ക​ല്‍ ഹൗ​സി​ല്‍ സി​മി​ലി​മോ​ള്‍ ബി​ജു​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് 17ന് ​രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് ക​വ​ര്‍ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്.

    വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന ഭ​ര്‍ത്താ​വി​നെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ന്‍ സി​മി​ലി​യും മ​ക​ളും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​യി​രു​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര​നാ​യ പി​താ​വ് വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ മു​ന്‍വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ല്‍ പൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വൈ​കീ​ട്ട് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മു​റി​യി​ലെ അ​ല​മാ​ര കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​യി മ​ന​സി​ലാ​യ​ത്. ഉ​ളി​ക്ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

