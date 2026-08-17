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    Crime
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 9:46 AM IST

    വീടുകളിൽ കയറി അതിക്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ

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    വീടുകളിൽ കയറി അതിക്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ
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    സു​നീ​ഷ്

    ആലത്തൂർ: ഇരട്ടക്കുളം ഭാഗത്ത് വീടുകളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി സ്ത്രീകളോട് അതിക്രമം നടത്തി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയെ ആലത്തൂർ പൊലീസ് പിടികൂടി. ആലത്തൂർ നെല്ലിയാംകുന്നം സ്വദേശി സുനീഷിനെയാണ് (കൊറ്റൻ സുനിൽ -31) എറണാകുളം കുറുപ്പംപടിയിൽനിന്ന് പിടികൂടിയത്.

    ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് രാത്രിയാണ് ഇരട്ടകുളം ഭാഗത്തെ വീടുകളിൽ കയറിയത്. മറ്റു ജില്ലകളിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പിടിച്ചുപറി, മോഷണം, ലഹരി കടത്ത്, അടിപിടി തുടങ്ങിയ 21 കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്നും മോഷണക്കേസിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ഉടനെയാണ് ഇരട്ടകുളം ഭാഗത്തെ സംഭവമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

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    TAGS:SuspectTrespassinghousebreakarrested
    News Summary - House-Breaking Suspect Arrested
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