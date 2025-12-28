Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:14 AM IST

    ബൈ​ക്കി​ൽ ബീ​ഫു​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ ത​ട​ഞ്ഞ് ഗു​ണ്ടാ​യി​സം

    പൊ​ലീ​സ് ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്തു
    ബൈ​ക്കി​ൽ ബീ​ഫു​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച യു​വാ​വി​നെ ത​ട​ഞ്ഞ് ഗു​ണ്ടാ​യി​സം
    മം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ലാ​ലി-​നാ​ർ​ല​പ​ദ​വി റോ​ഡി​ൽ സ​ദാ​ചാ​ര പൊ​ലീ​സ് ച​മ​ഞ്ഞ് യു​വാ​വും മ​ക​ളും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ബൈ​ക്ക് ത​ട​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബാ​ജ്പെ പൊ​ലീ​സ് സ്വ​മേ​ധ​യാ കേ​സെ​ടു​ത്തു. മു​ല്ല​ർ​പ​ട്ട​ണ​യി​ലെ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ ത​ന്റെ 11കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ളു​മാ​യി രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി​യോ​ടെ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സാ​ധു​വാ​യ ബി​ല്ലു​ക​ളോ അം​ഗീ​കാ​ര​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ 35 പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 19 കി​ലോ ബീ​ഫ് പാ​യ്ക്ക് ബൈ​ക്കി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യെ​ഡ​പ​ദാ​വു നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ സു​മി​ത് ഭ​ണ്ഡാ​രി (21), ര​ജ​ത് നാ​യി​ക് (30) എ​ന്നി​വ​ർ ടാ​റ്റ സു​മോ കാ​റി​ലെ​ത്തി സ​ത്താ​റി​ന്റെ മോ​ട്ടോ​ർ​സൈ​ക്കി​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​നി​ടെ മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ മ​റി​ഞ്ഞു​വീ​ണു.

    സൈ​ല​ൻ​സ​റി​ൽ ത​ട്ടി കു​ട്ടി​യു​ടെ കാ​ലി​ന് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റു. സ​ത്താ​ർ വാ​ഹ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു, അ​തേ​സ​മ​യം പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​രി​ക്കേ​റ്റ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു.

    പൊ​ലീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി കു​ട്ടി​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി പി​താ​വി​നെ കൈ​കൊ​ണ്ട് മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി മൊ​ഴി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ കൃ​ത്യ​മാ​യ സ്വ​ഭാ​വ​വും വ്യാ​പ്തി​യും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഭ​ണ്ഡാ​രി​യെ​യും നാ​യി​ക്കി​നെ​യും പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നാ​യി​ക് ഇ​രു​വ​രും മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മ​ഹ​ർ​ഷി ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ പോ​യ​താ​യി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം നി​ല​നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ, ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ മ​രു​ന്നു​ക​ളൊ​ന്നും എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഡോ​ക്ട​ർ പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ത​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും വ​ഴി ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ വ​ണ്ടി നി​ർ​ത്തി​യ​താ​ണെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. “എ​ന്നാ​ൽ വെ​വ്വേ​റെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ, അ​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് പ​റ​യാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തു​വ​രെ ശേ​ഖ​രി​ച്ച വ​സ്തു​ത​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ഭ​ണ്ഡാ​രി​ക്കും നാ​യി​ക്കി​നു​മെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് സ​ദാ​ചാ​ര പൊ​ലീ​സി​ങ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​രി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​തെ ബീ​ഫ് ക​ട​ത്തി​യ​തി​ന് സ്വ​മേ​ധ​യ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    TAGS:Crime NewsBengaluru Newsassault caseHooliganism
    News Summary - Hooliganism stops a young man traveling with beef on a bike
