ബൈക്കിൽ ബീഫുമായി സഞ്ചരിച്ച യുവാവിനെ തടഞ്ഞ് ഗുണ്ടായിസംtext_fields
മംഗളൂരു: മലാലി-നാർലപദവി റോഡിൽ സദാചാര പൊലീസ് ചമഞ്ഞ് യുവാവും മകളും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് തടഞ്ഞ രണ്ടുപേർക്കെതിരെ ബാജ്പെ പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. മുല്ലർപട്ടണയിലെ അബ്ദുൽ സത്താർ തന്റെ 11കാരിയായ മകളുമായി രാവിലെ 10 മണിയോടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
സാധുവായ ബില്ലുകളോ അംഗീകാരമോ ഇല്ലാതെ 35 പാക്കറ്റുകളിലായി ഏകദേശം 19 കിലോ ബീഫ് പായ്ക്ക് ബൈക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. യെഡപദാവു നിവാസികളായ സുമിത് ഭണ്ഡാരി (21), രജത് നായിക് (30) എന്നിവർ ടാറ്റ സുമോ കാറിലെത്തി സത്താറിന്റെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയായിരുന്നു. ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മറിഞ്ഞുവീണു.
സൈലൻസറിൽ തട്ടി കുട്ടിയുടെ കാലിന് പൊള്ളലേറ്റു. സത്താർ വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു, അതേസമയം പ്രദേശവാസികൾ പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.
പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനം തടഞ്ഞുനിർത്തി പിതാവിനെ കൈകൊണ്ട് മർദിച്ചതായി മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞു. ആരോപണവിധേയമായ ആക്രമണത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്.
ഭണ്ഡാരിയെയും നായിക്കിനെയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേകം ചോദ്യംചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, മെഡിക്കൽ പ്രതിനിധിയായി സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ നായിക് ഇരുവരും മരുന്നുകൾ എത്തിക്കാൻ മഹർഷി ക്ലിനിക്കിൽ പോയതായി അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, അവകാശവാദം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പരിശോധനയിൽ, ക്ലിനിക്കിൽ മരുന്നുകളൊന്നും എത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. തങ്ങൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നുവെന്നും വഴി ചോദിക്കാൻ വണ്ടി നിർത്തിയതാണെന്നും ഇരുവരും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ വെവ്വേറെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, അവർ സന്ദർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഇതുവരെ ശേഖരിച്ച വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഭണ്ഡാരിക്കും നായിക്കിനുമെതിരെ പൊലീസ് സദാചാര പൊലീസിങ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ശരിയായ രേഖകളില്ലാതെ ബീഫ് കടത്തിയതിന് സ്വമേധയ കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register