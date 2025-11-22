Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:57 AM IST

    വീ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി നാ​ല് യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    crime news
    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി നാ​ല് യു​വാ​ക്ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. ബ​ത്തേ​രി കു​പ്പാ​ടി പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ബൈ​ജു (23), ചെ​ത​ല​യം ക​യ്യാ​ല​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​എം. ഹം​സ ജ​ലീ​ൽ (28), മൂ​ല​ങ്കാ​വ് കാ​ട​ൻ​തൊ​ടി വീ​ട്ടി​ൽ കെ.​ടി. നി​സാ​ർ (34), കൈ​പ്പ​ഞ്ചേ​രി പു​ന്ന​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പി.​ആ​ർ. ബ​വ​നീ​ഷ് (23) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ സ്ക്വാ​ഡും ബ​ത്തേ​രി പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ബ​ത്തേ​രി മ​ന്തേ​ട്ടി​ക്കു​ന്നി​ലെ ബൈ​ജു​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് 21.48 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ത്തേ​രി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ ജെ​സ്വി​ൻ ജോ​യ്, സി​വി​ൽ പൊ​ലീസ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​നി​ൽ, അ​നി​ത്ത് കു​മാ​ർ, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, വി​നീ​ഷ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:criminal caseMDMAArrestCrime
