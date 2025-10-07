Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവിദ്യാർഥിനിയെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 8:08 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 8:08 PM IST

    വിദ്യാർഥിനിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; കോളജ് അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    വിദ്യാർഥിനിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; കോളജ് അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തു
    cancel
    Listen to this Article

    ബംഗളൂരു: വിദ്യാർഥിനിയെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കോളജ് അധ്യാപകനെതിരെ കേസെടുത്തു. ബി.സി.എ വിദ്യാർഥിനിയുടെ പരാതിയിൽ ബംഗളൂരു സ്വകാര്യ കോളജ് വകുപ്പ് മേധാവി സഞ്ജീവ് കുമാർ മൊണ്ടലിനെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.

    പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ നിന്ന്: മൊണ്ടൽ ബി.സി.എ വിദ്യാർഥിനിയായ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. തന്റെ കുടുംബം അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ സഞ്ജീവ് കുമാർ ഒറ്റക്കായിരുന്നു.

    മൊണ്ടൽ തനിക്ക് ലഘുഭക്ഷണം നൽകി അനുചിതമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ക്ലാസിൽ ഹാജർ കുറവാണെന്ന് പറയുകയും സഹകരണത്തിന് പകരമായി നല്ല മാർക്ക് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്ത ശേഷം കയറിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി പിന്നീട് മാതാപിതാക്കളെ സംഭവം അറിയിച്ചു".

    രക്ഷിതാക്കൾ കോളജ് അധികൃതരെ സമീപിക്കുകയും തിലക്നഗർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ലൈംഗിക പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മൊണ്ടലിനെതിരെ പൊലീസ് എഫ്‌.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കേസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsSexual Harassmentcollege studentLatest News
    News Summary - HOD of private Bengaluru college booked for sexually harassing student
    Similar News
    Next Story
    X