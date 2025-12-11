Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Dec 2025 12:10 AM IST
    റാഗിങ്​ നിരോധന (ഭേദഗതി) ബിൽ ഉടൻ അന്തിമമാക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: നി​ർ​ദി​ഷ്ട റാ​ഗി​ങ്​ നി​രോ​ധ​ന (ഭേ​ദ​ഗ​തി) ബി​ല്ലി​ന്റെ ക​ര​ട് എ​ത്ര​യും​വേ​ഗം അ​ന്തി​മ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വെ​ക്കും മു​മ്പു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നാ​ലാ​ഴ്ച​ക്ക​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന്​ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടും ബി​ൽ നി​യ​മ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വൈ​ക​രു​തെ​ന്ന്​ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് സി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത്.

    ശി​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​ൻ ബി​ൽ നി​യ​മ​വ​കു​പ്പി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ ഉ​ട​ൻ എ​ത്തു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണി​ത്. ന​ട​പ​ടി​​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ഒ​രാ​ഴ്ച​കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ച കോ​ട​തി, വി​ഷ​യം 17ന് ​പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന്ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഹാ​ജ​രാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. റാ​ഗി​ങ്​ ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Ragginghigh courtLatest News
