Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവൈദികനിൽനിന്ന്​ 11...
    Crime
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 12:04 PM IST

    വൈദികനിൽനിന്ന്​ 11 ലക്ഷം തട്ടിയ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Arrested suspect
    cancel
    camera_alt

    മ​ൻ​ദീ​പ്​ സി​ങ്

    ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി: വെ​ര്‍ച്വ​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ വ​യോ​ധി​ക​നാ​യ വൈ​ദി​ക​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ 11 ല​ക്ഷം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ ച​മ​ഞ്ഞു വൈ​ദി​ക​ന്‍റെ പ​ണം​ത​ട്ടി​യ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വ​ഡോ​ദ​ര സ്വ​ദേ​ശി മ​ൻ​ദീ​പ് സി​ങി​നെ​യാ​ണ്​ ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി എ​സ്‌.​എ​ച്ച്‌.​ഒ റെ​നീ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റി​നാ​ണ്​ കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി ക​ള്ള​പ്പ​ണ ഇ​ട​പാ​ട് ന​ട​ന്ന​താ​യി ധ​രി​പ്പി​ച്ച്‌ വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​ക​ള്‍ കാ​ട്ടി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സി.​ബി.​ഐ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന​യാ​ണ്​ വൈ​ദി​ക​നെ കു​ടു​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍നി​ന്ന് 11 ല​ക്ഷം രൂ​പ ട്രാ​ന്‍സ്ഫ​ര്‍ ചെ​യ്യി​പ്പി​ച്ചു. പി​റ്റേ​ന്നു വീ​ണ്ടും ഫോ​ണി​ല്‍ പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ വൈ​ദി​ക​ന്‍ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി എ. ​ഷാ​ഹു​ല്‍ ഹ​മീ​ദി​ന്‍റെ നി​ര്‍ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ്ര​ത്യേ​ക​സം​ഘം രു​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. വ​ഡോ​ദ​ര​യി​ലെ ആ​ക്‌​സി​സ് ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് പ​ണം മാ​റ്റി​യ​ത്. ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ 11 ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ന്‍വ​ലി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്ര​തി​യെ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime Newskaduthuruthymoney scamArrest
    News Summary - Gujarat native arrested for scam 11 lakhs from priest
    Similar News
    Next Story
    X