    Crime
    Posted On
    date_range 11 April 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 10:02 AM IST

    വയോധികനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഗുണ്ടകൾ അറസ്റ്റിൽ

    മാ​ങ്ങാ​ണ്ടി ഷ​മീ​ർ, സ്വ​ർ​ണ​പ്പ​ല്ല് മ​നീ​ഷ്

    കായംകുളം: മദ്യലഹരിയിൽ വയോധികനെ സോഡാക്കുപ്പി കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ. ചേരാവള്ളി മുല്ലശ്ശേരിൽ മാങ്ങാണ്ടി ഷെമീർ (40), പെരിങ്ങാല മനീഷ് ഭവനത്തിൽ സ്വർണപ്പല്ല് മനീഷ് (40) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

    പെരിങ്ങാല സ്വദേശിയായ 66 കാരനെ ആക്രമിച്ച കേസിലാണ് നടപടി. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതിന് വൈകീട്ട് ഒന്നാംകുറ്റി ജങ്ഷന് വടക്കായിരുന്നു സംഭവം. മൂന്നുതവണ കാപ്പ നിയമപ്രകാരം നടപടി നേരിട്ടിട്ടുള്ള മാങ്ങാണ്ടി ഷെമീർ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. ഡിവൈ.എസ്.പി ബിനുകുമാറിന്‍റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സി.ഐ അരുൺ ഷാ, എസ്.ഐമാരായ ജോബിൻ, പ്രേംജിത്ത് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

    TAGS:Old Manattempt to murderKAAPAKayamkulam police
    News Summary - Goons arrested in case of assault on elderly man
    Similar News
    Next Story
