Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമൂ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 8:57 AM IST

    മൂ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 21 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ​ണം​പോ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    മൂ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 21 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ​ണം​പോ​യി
    cancel
    Listen to this Article

    ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ: ഒ​രേ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 21 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ​ണം പോ​യി. ദേ​വ​ർ​ഷോ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള ആ​ല​വ​യ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് 21 പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന​ത്.

    ആ​ല​വ​യ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ അ​സൈ​നാ​ർ, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, സ​ലീ​മു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ വീ​ട് പൂ​ട്ടി പു​റ​ത്തു​പോ​യി​രു​ന്നു. ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ആ​രും ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റി 21 പ​വ​ൻ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​വി​ലെ എ​ത്തി​യ വീ​ട്ടു​ട​മ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് സം​ശ​യം തോ​ന്നി വീ​ടു​ക​ളു​ടെ പൂ​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പൊ​ട്ടി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ ദേ​വ​ർ​ഷോ​ല പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടു.

    ദേ​വാ​ല ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി ക​ല്യാ​ൺ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ര​വി​വ​ർ​മ​യും പൊ​ലീ​സും സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ മ​സി​ന​ഗു​ഡി, ദേ​വ​ർ​ഷോ​ല പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നീ​ല​ഗി​രി എ​സ്.​പി എ​ൻ.​എ​സ്. നി​ഷ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsornamentsGoldstolen
    News Summary - gold ornaments stolen from three houses
    Similar News
    Next Story
    X