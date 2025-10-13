Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 8:58 AM IST

    പി​ടി​ച്ചു​പ​റി കേ​സ്: പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പ്ര​തി​ക​ൾ

    മം​ഗ​ളൂ​രു: ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി സ്വ​ർ​ണ മാ​ല പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ കു​ന്താ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ൽ. സ​ഞ്ജ​യ് (39), ദാ​വ​ണ​ഗ​രെ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​സ​ന്ത് കു​മാ​ർ (37) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യാ​യ മീ​നാ​ക്ഷി മ​ക​ൾ ജ്യോ​തി​യോ​ടൊ​പ്പം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ന്താ​പു​രം ശാ​സ്ത്രി പാ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ബി.​എ​സ്.​എ​ൻ.​എ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന് സ​മീ​പം മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളി​ലെ​ത്തി​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല ത​ട്ടി​പ്പ​റി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന മാ​ല, സ്കോ​ർ​പി​യോ കാ​ർ, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 8.2 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ്വ​ത്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    Crime NewsAccuse ArrestedStolen casegold chain stolen
