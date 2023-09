cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ൽ യു​വാ​വ് വീ​ട്ടി​ൽ​ക്ക​യ​റി വെ​ട്ടി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി മ​രി​ച്ചു. രാ​യ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​നി അ​ൽ​ക്ക അ​ന്ന ബി​നു (19) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ വെ​ട്ടി​യെ ബേ​സി​ൽ എ​ന്ന യു​വാ​വ് അ​ന്ന് ത​ന്നെ വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ തൂ​ങ്ങി മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​രു​വ​രും മു​ൻ​പ് പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പോ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​രം. പെ​ൺ​കു​ട്ടി ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ പി​ന്മാ​റി​യ​തി​ന്‍റെ പ​ക​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ത​ല​ക്ക് വെ​ട്ടേ​റ്റ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് ര​ണ്ട് ത​വ​ണ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. സം​ഭ​വ ദി​വ​സം ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 12 ഓ​ടെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​യു​ധ​വു​മാ​യി ക​ട​ന്ന യു​വാ​വ് ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ഴി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് പു​റ​മേ മു​ത്ത​ശി​ക്കും മു​ത്ത​ശ​നും വെ​ട്ടേ​റ്റി​രു​ന്നു. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ ത​ല​ക്കാണ് വെ​ട്ടേ​റ്റി​രു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ പൊലീ​സ് അ​ക്ര​മി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് യു​വാ​വ് തൂ​ങ്ങി മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. Show Full Article

Girl who was under treatment after being attack died