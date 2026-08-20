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    Crime
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 7:47 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 7:47 PM IST

    ഗുണ്ട മരട് അനീഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു

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    ഗുണ്ട മരട് അനീഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു
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    മരട് അനീഷ്

    കൊച്ചി: കുപ്രസിദ്ധ ​ഗുണ്ട മരട് അനീഷിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മരട് പൊലീസാണ് അനീഷിനെ കാപ്പ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒരുവർഷത്തേക്കാണ് അനീഷിനെതിരേ കാപ്പ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഇയാളെ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലടച്ചു.

    കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി 50-ഓളം കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് മരട് അനീഷ്. കഴിഞ്ഞമാസം ഒരു സ്പായിലെത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനും അനീഷിനെതിരേ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോടെ മൈസൂരുവിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഇയാൾ. ഇതിനിടെയാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മറ്റൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനീഷിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. ഈ സമയത്താണ് മരട് പൊലീസ് നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്റ്റേഷനിലെത്തി അനീഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് മരട് അനീഷിനെതിരേ കാപ്പ ചുമത്താനുള്ള അനുമതി പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. ഇതിനുപിന്നാലെയായിരുന്നു പൊലീസ് നീക്കം. 2023 ലും മരട് അനീഷിനെ കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചിരുന്നു. 2023 ൽ കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രി വളഞ്ഞ് പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അനീഷിനെതിരേ കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചത്.

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    TAGS:jailkappaarrest newsPoliceMaradu Aneesh
    News Summary - Gangster Maradu Aneesh Held Under KAAPA
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