Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഗുരുവായൂരിൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 2:22 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 2:22 PM IST

    ഗുരുവായൂരിൽ സ്ത്രീവേഷത്തിലെത്തി കഞ്ചാവ് വിൽപന; സംഘത്തലവനും കൂട്ടാളികളും അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗുരുവായൂരിൽ സ്ത്രീവേഷത്തിലെത്തി കഞ്ചാവ് വിൽപന; സംഘത്തലവനും കൂട്ടാളികളും അറസ്റ്റിൽ
    cancel

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ: ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ ന​ട​യി​ൽ സ്ത്രീ​വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സം​ഘ​ത്തെ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ടെ​മ്പി​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​ടു​ക്കി സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​സാ​ദ്, നാ​ല് കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​നി​ടെ​യാ​ണ് സ്ത്രീ​വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച് സം​ശ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​സാ​ദി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പേ​രും വി​ലാ​സ​വും ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ​ര​സ്പ​ര​വി​രു​ദ്ധ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി​ച്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ശൂ​രി​ലെ സ്പാ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തി​നെ കാ​ണാ​ൻ വ​ന്ന​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യം പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ങ്കി​ലും, പ്രാ​ഥ​മി​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​യാ​ൾ ഇ​ടു​ക്കി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണെ​ന്നും നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ നാ​ല് കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ന്നോ​വ കാ​റി​ലാ​ണ് ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. ലോ​ഡ്ജി​ൽ മു​റി​യെ​ടു​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​ന്നോ​വ കാ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും അ​തി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ 16 ഗ്രാം ​ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ സ​മ്മ​തി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ടെ​മ്പി​ൾ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ സ​ന്തീ​ഷ്, റ​മീ​സ്, സാ​ജ​ൻ, ശ്രീ​ജ, ര​ഞ്ജി​ത്ത്, ഗ​ഗേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala local newsguruvayoorcannabis caseThrissur
    News Summary - Gang leader and associates arrested for selling ganja while disguised as women in Guruvayur
    Similar News
    Next Story
    X