Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:45 PM IST

    ചാറ്റ് ചെയ്ത് വലയിലാക്കിയ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് പണം കവർന്ന സംഘം പിടിയിൽ

    ചാറ്റ് ചെയ്ത് വലയിലാക്കിയ യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് പണം കവർന്ന സംഘം പിടിയിൽ
    പ്രതികളായ നി​ധി​ന്‍ ,നി​ധീ​ഷ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത് ,അ​ഖി​ല്‍ എന്നിവർ

    വെ​ള്ള​റ​ട: ഇ​ന്‍സ്റ്റാ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്രൊ​ഫൈ​ല്‍ ഇ​ട്ട​ശേ​ഷം പെ​ണ്‍കു​ട്ടി എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ചാ​റ്റ് ചെ​യ്ത് യു​വാ​വി​നെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കി ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ര്‍ദ്ദി​ച്ച് പ​ണം ക​വ​ര്‍ന്ന സം​ഘം ആ​ര്യ​ന്‍ കോ​ടി​ല്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ആ​റം​ഗ സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ കാ​പ്പാ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ്. പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ര​ണ്ടു​പേ​രും ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൊ​ല്ലം കു​ന്ന​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​നെ (40) ആ​ണ് സം​ഘം വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി പ​റ്റി​ച്ച് ആ​ര്യ​ന്‍കോ​ടി​ലെ താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച് അ​തി​ക്രൂ​ര പീ​ഡ​ന​വും പി​ടി​ച്ചു​പ​റി​യും ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ല​സ്ടു വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ര്‍ക്ക് പു​റ​മേ, കീ​ഴാ​റ്റൂ​ര്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ ഇ​ട​വാ​ല്‍ദേ​ശ​ത്ത് ഇ​ഴ​വി​കോ​ണം മാ​മൂ​ട്ടു​വി​ളാ​കം വീ​ട്ടി​ല്‍ കൊ​ച്ചു​കാ​ണി എ​ന്ന നി​ധി​ന്‍ (24), ഇ​യാ​ളു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ വ​ലി​യ​കാ​ണി എ​ന്ന നി​ധീ​ഷ്(25), ആ​ര്യ​ന്‍കോ​ട് പ​ത്തി​ക്കു​ഴി പി.​കെ. ഹൗ​സി​ല്‍ ശ്രീ​കു​ട്ട​ന്‍ എ​ന്ന ശ്രീ​ജി​ത്ത് (24), ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം പു​ന്ന​യ്ക്കാ​ട് പ​റ​യ​ക്കോ​ണം കു​ള​ത്തി​ന്‍ക​ര മേ​ലെ പു​ത്ത​ന്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ സ​ച്ചു എ​ന്ന അ​ഖി​ല്‍ (26) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ്രൊ​ഫൈ​ല്‍ ആ​യി ഇ​ട്ട​ശേ​ഷം ചാ​റ്റി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ ഇ​ര​ക​ളെ വീ​ഴ്ത്തു​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ രീ​തി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ വ​ല​യി​ലാ​യ മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​നെ ഇ​രു​പ​ത്തി​ര​ണ്ടാം തീ​യ​തി ആ​ര്യ​ന്‍ കോ​ടി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു വ​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ണ്‍കു​ട്ടി ഒ​റ്റ​യ്ക്കാ​ണു​ള്ള​ത് എ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് സം​ഘം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു വ​രു​ത്തി​യ​തും തു​ട​ര്‍ന്ന് സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലെ ത​ട​ങ്ക​ലി​ല്‍ പാ​ര്‍പ്പി​ച്ച് മൃ​ഗീ​യ​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​തും.

    ശ​രീ​ര​മാ​സ​ക​ലം ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് മാ​ര​ക​മാ​യി മു​റി​വേ​ല്‍പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം മ​ഹേ​ഷി​ന്റെ സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫോ​ണും എ.​ടി.​എ​മ്മി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള പ​ണ​വും സം​ഘം ക​വ​ര്‍ന്നു. മോ​ച​ന​ദ്ര​വ്യ​മാ​യി 2 ല​ക്ഷം രൂ​പ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ശ​രീ​ര​മാ​സ​ക​ലം ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് വ​ര​ഞ്ഞ് മു​റി​വേ​ല്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു. കൈ ​അ​ടി​ച്ച് ഒ​ടി​ക്കു​ക​യും കൈ​യ്യി​ലെ ന​ഖം വ​ലി​ച്ച് പി​ഴു​ത് ദേ​ഹോ​പ​ദ്ര​വം ഏ​ല്‍പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.എ. ​ടി. എം. ​കാ​ര്‍ഡും പി​ന്‍ ന​മ്പ​റും കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്ന് 21,500 രൂ​പ​യും സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഫോ​ണും അ​പ​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ത​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പോ​ക്‌​സോ കേ​സി​ല്‍ കു​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​ണം കൈ​വ​ശ​മി​ല്ലെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ മ​ഹേ​ഷി​നെ സം​ഘം നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര​യി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ച് മോ​ചി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍ ദി​ശ തെ​റ്റി പാ​റ​ശ്ശാ​ല​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ മ​ഹേ​ഷ് ത​ന്റെ ദു​ര​വ​സ്ഥ പാ​റ​ശ്ശാ​ല പോ​ലീ​സി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ ചു​രു​ള​ഴി​യു​ന്ന​ത്.

    ശ​രീ​ര​മാ​സ​ക​ലം മു​റി​വും മ​ര്‍ദ്ദ​ന​വു​മേ​റ്റ മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ന്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ളേ​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. പാ​റ​ശാ​ല സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ നി​ന്നു ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ആ​ര്യ​ന്‍കോ​ട് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ത​ന്‍സീം അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പോ​ലീ​സ് സം​ഘം പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളെ നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്റ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Crime Newsassault casebeating upMoney robbery case
