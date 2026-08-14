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    Crime
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 8:36 AM IST

    മീൻ വറുത്തത് നൽകിയില്ല; ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മർദിച്ചു

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    മീൻ വറുത്തത് നൽകിയില്ല; ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മർദിച്ചു
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    കേരള പൊലീസ്

    റാന്നി: മീൻ വറുത്തു നൽകാത്തതിന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മർദിച്ചതായി പരാതി. മർദന ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ഭാര്യ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാന്നി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. റാന്നി ഐത്തല പടിയറ വീട്ടിൽ റെജിക്കെതിരെയാണ് ഭാര്യ സുജ പരാതി നൽകിയത്.

    തലമുടിയിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് മുതുകത്തും കവിളിലും ക്രൂരമായി അടിക്കുകയും ഇടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. മദ്യ ലഹരിയിൽ വീട്ടിലെത്തിയ ഭർത്താവു ചോറിനു കറികൾ കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിലാണു മർദിച്ചത് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മർദനം പതിവായതിനാലാണു തെളിവു സഹിതം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതെന്നു സുജ പറഞ്ഞു.

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    TAGS:husbandcomplaintWifePoliceFried fish
    News Summary - Husband beats wife for not giving him fried fish
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