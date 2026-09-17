59 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി നാല് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

59 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി നാല് യുവാക്കൾ പിടിയിൽtext_fields
കൊല്ലം: ഓപറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി ഡാൻസാഫ് സംഘവും കൊല്ലം വെസ്റ്റ് പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി നാല് യുവാക്കളെ കൊല്ലം വെസ്റ്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊല്ലം ഇരവിപുരം അൽ-അമീൻ നഗർ 72 അൽതാഫ് മൻസിലിൽ അൽത്താഫ്(38), കൊല്ലം പോളയത്തോട് ശാന്തി നഗർ 33 സൽമാ മൻസിലിൽ ഹാഷിഫ് അലി(30), കൊല്ലം വടക്കേവിള ഉദയശ്രീ നഗർ-45 വിശ്വഭവനിൽ അഭിജിത്ത് (24), കൊല്ലം ഇരവിപുരം പഴയാറ്റിൻകുഴി തേജസ്സ് നഗർ-119 പറമ്പിൽ ഹൗസിൽ റഫീഖ്(38) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർ എം. ഹേമലതക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല്ലം നെല്ലിമുക്ക് ജങ്ഷനിലെ സ്വകാര്യ ഹോംസ്റ്റേയിൽ ഡാൻസാഫ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. ഇവരിൽനിന്നും മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 58.760 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപനയിലൂടെ സമ്പാദിച്ച 41,000 രൂപയും, മയക്കുമരുന്ന് അളന്ന് നൽകാനുള്ള ത്രാസും പിടിച്ചെടുത്തു.
നിരോധിത മാരക രാസലഹരിയായ എം.ഡി.എം.എ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് കൊല്ലം നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള സ്കൂൾ-കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ യുവാക്കൾക്ക് വിൽപന നടത്താനായിരുന്നു ഇവരുടെ പദ്ധതി. പ്രതികൾക്കെതിരെ എൻ.ഡി.പി.എസ് ആക്ടിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കൊല്ലം വെസ്റ്റ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കൊല്ലം എ.സി.പി എസ്. ഷാജിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഡാൻസാഫ് എസ്.ഐ ഗോപകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ സംഘവും കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയശങ്കർ, കൊല്ലം വെസ്റ്റ് സി.ഐ എ.സി. വിപിൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെസ്റ്റ് എസ്.എച്ച്.ഒ സ്വാതി, എ.എസ്.ഐമാരായ മഞ്ജു തോമസ്, ശ്രീലാൽ, എസ്.സി.പി.ഒമാരായ അജിത്ത്, ദീപക് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
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