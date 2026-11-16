മയക്കുമരുന്നുമായി നാല് യുവാക്കൾ പിടിയിൽtext_fields
ആലപ്പുഴ: ഓപറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിവരുന്ന പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി നെടുമുടിയിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി നാല് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ.
ആലപ്പുഴ ആര്യാട് മധുപുര വീട്ടിൽ എം. ജിന്റാവോ ( 21), പാതിരപ്പള്ളി വെളിയിൽ വീട്ടിൽ എസ്. അർജുൻ (21), ആര്യാട് കന്നുകുഴിയിൽ വീട്ടിൽ ഡി. രജിത് ( 21), നോർത്ത് ആര്യാട് അശ്വിൻ ഭവനത്തിൽ എസ്. അശ്വിൻ( 21) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 0.06 ഗ്രാം എൽ.എസ്.ഡി സ്റ്റാമ്പും 75.560 ഗ്രാം ഹാഷിഷും പിടികൂടി. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറോടെ നെടുമുടി കണ്ടങ്കരി ഷാപ്പിന് സമീപം ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ഡാൻസാഫ് ടീമും നെടുമുടി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ മോഹിത്, സ്റ്റേഷൻ ഓഫിസർ ജി. ബൈജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘവും ചേർന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.