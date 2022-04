പാലക്കാട് സുബൈർ വധക്കേസിൽ നാലു പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളിയിൽ എസ്.ഡി.പി.ഐ നേതാവ് സുബൈറിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ നാലുപേർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. നഗരമധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സുദർശൻ, ശ്രീജിത്, ജിനീഷ്, ഷൈജു എന്നീ ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകരാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. സുബൈറും പിതാവും സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിനെ കാറിടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയും മ​റ്റൊരു കാറിലെത്തിയവർ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. കൊലയാളി സംഘം സഞ്ചരിച്ച കാർ കഞ്ചിക്കോട് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രതികൾ തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായുള്ള സൂചനകൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് കഞ്ചിക്കോട്‌നിന്ന് കാർ കണ്ടെത്തിയത്. KL 9 AQ 7901 മാരുതി അൾട്ടോ കാറാണ്‌ കഞ്ചിക്കോട് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കാറിൽ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മോട്ടോർവാഹന വകുപ്പിന്റെ രേഖകളനുസരിച്ച് കൃപേഷ് എന്നയാളുടെ കാറായിരുന്നു ഇത്.

സുബൈറിനെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തിയ കാർ നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകൻ സഞ്ജിത്തിന്റെ പേരിലുള്ളതാണ്. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് കൊലപാതകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് സഞ്ജിത്തിന്റെ പിതാവ് അറുമുഖൻ പറഞ്ഞു. സഞ്ജിത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കാർ ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തിരുന്നെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കാർ തിരികെ വാങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആർ.എസ്.എസ് പ്രവർത്തകരാണ് കൊലനടത്തിയതെന്നാണ് എസ്.ഡി.പി.ഐ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്നാണ് എഫ്‌.ഐ.ആറിൽ പറയുന്നത്. സുബൈറിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം ഖബറടക്കത്തിനായി ഇന്നാണ് വിട്ടുനൽകിയത്.

അതിനിടെ, പാലക്കാട് ഇന്ന് ആർ.എസ്.എസ് നേതാവ് എസ്.കെ ശ്രീനിവാസിനെ ഒരു സംഘം വെട്ടിക്കൊന്നു. എസ്.ഡി.പി.ഐ ആണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു.

Four people are in custody in connection with the subair murder case