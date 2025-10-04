Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 12:13 PM IST

    15 ലക്ഷത്തിന്‍റെ എം.ഡി.എം.എയുമായി നാലുപേർ പിടിയിൽ

    ഷ​മി​യു​ടെ ദേ​ഹപ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ആ​ദ്യം 175 ഗ്രാം ​പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു
    15 ലക്ഷത്തിന്‍റെ എം.ഡി.എം.എയുമായി നാലുപേർ പിടിയിൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 15 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ല​യു​ള്ള 308 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി വ​നി​ത ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നാ​ലു​പേ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം റൂ​റ​ല്‍ ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി. കൊ​ല്ലം ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം പോ​രേ​ടം ഒ​ലൂ​ര്‍ക്കോ​ണം ച​രു​വി​ള വീ​ട്ടി​ല്‍ ഷ​മി (32), ക​ണി​യാ​പു​രം ചി​റ്റാ​റ്റു​മു​ക്ക് ജ​ന്മി​മു​ക്ക് ജ​ന്മി മ​ൻ​സി​ലി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ല്‍ഫാ​ന്‍ (24), ചി​റ്റാ​റ്റു​മു​ക്ക് ചി​റ​ക്ക​ല്‍ മ​ണ​ക്കാ​ട്ടു​വി​ളാ​കം വീ​ട്ടി​ല്‍ ആ​ഷി​ക്ക് (20), ചി​റ്റാ​റ്റു​മു​ക്ക് മ​ണ​ക്കാ​ട്ടു​വി​ളാ​കം അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍ (23) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പൊ​ഴി​യൂ​ര്‍ ചെ​ങ്ക​വി​ള​വെ​ച്ച് ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സം​ഘ​വും പൊ​ഴി​യൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സും ചേ​ര്‍ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​ര്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ഷ​മി​യു​ടെ ദേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ആ​ദ്യം 175 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. സം​ശ​യം തോ​ന്നി വീ​ണ്ടും ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് 133 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​മാ​യി ഇ​വ​ര്‍ ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റ ര​ഹ​സ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ട​ത്തി​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    കാ​ര്‍ വാ​ട​ക​യ്ക്ക് എ​ടു​ത്ത് കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര പോ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ ല​ഹ​രി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്‍വ​ശ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ്ത്രീ​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ടെ ചെ​റു​പൊ​തി​ക​ളാ​യി എം.​ഡി.​എം.​എ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. കു​ടും​ബ​സ​മേ​ത​മു​ള്ള യാ​ത്ര​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന്​ ഇ​വ​ര്‍ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ഹ​രി​വാ​ങ്ങി സം​ഘം യാ​ത്ര​തി​രി​ച്ച​താ​യി ജി​ല്ല പൊ​ലി​സ് മേ​ധാ​വി കെ.​എ​സ്. സു​ദ​ര്‍ശ​ന​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന അ​തി​ര്‍ത്തി​യി​ലു​ട​നീ​ളം പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സി​നെ ക​ണ്ട​തോ​ടെ ഇ​ട​റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റ്റി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​വ​രെ പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്ന് ഡാ​ന്‍സാ​ഫ് ടീം ​പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ന​ര്‍ക്കോ​ട്ടി​ക്ക് സെ​ല്‍ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ. ​പ്ര​ദീ​പ്, നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി എ​സ്. ച​ന്ദ്ര​ദാ​സ്, പൊ​ഴി​യൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ എ​സ്.​പി. സു​ജി​ത്ത്, സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യ എ​ഫ്. ഫ​യാ​സ്, ര​സ​ല്‍ രാ​ജ്, ബി. ​ദി​ലീ​പ്, പ്രേം ​കു​മാ​ര്‍, രാ​ജീ​വ​ന്‍, സം​ഘാ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നീ​ഷ്, അ​രു​ണ്‍, റി​യാ​സ്, പ​ത്മ​കു​മാ​ര്‍, സു​നി​ല്‍രാ​ജ്, ദി​നോ​ര്‍, സ​ജി​ത, ആ​ശ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    TAGS:trivandrumMDMAArrestCrime
    News Summary - Four arrested with MDMA worth Rs 15 lakhs
