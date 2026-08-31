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    Crime
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 8:58 AM IST

    പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ സി​റി​ഞ്ചു​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

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    പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ സി​റി​ഞ്ചു​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
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    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മാ​നാ​ഞ്ചി​റ സ്ക്വ​യ​റി​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ സി​റി​ഞ്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കു​ത്തു​ക​യും, ഡ്യൂ​ട്ടി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പു​തി​യോ​ട​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ബെ​ന്നി ലോ​യ്ഡ് (48), പ​ര​പ്പി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ദു​ക്കി​ർ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ ര​ജാ​ദ് ( 38 ), രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ത​ട്ടാ​യ​താ​ഴ​ത്ത് പ​റ​മ്പ് വീ​ട്ടി​ൽ ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ (25), ചാ​ല​പ്പു​റം കോ​ട്ട​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി കോ​യി​ക്ക​ൽ പ​റ​മ്പ് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ദ്നു​ൽ ഷാ​ഹിം (22 ) എ​ന്നി​വ​രെ ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സും, സി​റ്റി ക്രൈം ​സ്ക്വാ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി .

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ മാ​നാ​ഞ്ചി​റ സ്ക്വ​യ​റി​ൽ മെ​യി​ൻ ഗേ​റ്റി​നു സ​മീ​പം ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സി​നൊ​പ്പം എം.​എ​സ്.​പി സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​യ വി​ശാ​ഖ്, ആ​ദ​ർ​ശ് എ​ന്നി​വ​ർ ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്തു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ത്രി 07.40 ഓ​ടെ മാ​നാ​ഞ്ചി​റ സ്ക്വ​യ​റി​നു​ള്ളി​ൽ വെ​ച്ച് പ​ണ​പ്പി​രി​വ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തി. സ്ക്വ​യ​റി​നു​ള്ളി​ലെ ശു​ചി​മു​റി​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്താ​യു​ള്ള മ​ര​ത്ത​റ​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ളോ​ട് അ​വി​ടെ നി​ന്നും പോ​കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ക്ര​മം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സി​നെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച പ്ര​തി​ക​ളെ മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഒ​രാ​ൾ കൈ​യി​ലി​രു​ന്ന സി​റി​ഞ്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ദ​ർ​ശ് എ​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്റെ വ​ല​തു കൈ​പ്പ​ത്തി​യു​ടെ മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്ത് കു​ത്തു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ൾ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി.

    സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം സി​റ്റി ക്രൈം ​സ്ക്വാ​ഡും ടൗ​ൺ പൊ​ലീ​സും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഊ​ർ​ജി​ത തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഇ​വ​ർ സ്ഥി​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണെ​ന്നും, പി​ടി​ച്ചു​പ​റി, മോ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ബെ​ന്നി ലോ​യ്ഡി​ന് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ലും, പി​ടി​ച്ചു​പ​റി ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി 25 ഓ​ളം കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ര​ജാ​ദി​നും ന​ന്ദ​കു​മാ​റി​നും അ​ദ്നു​ൽ ഷാ​ഹി​മി​നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നും വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും ബൈ​ക്ക് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും പി​ടി​ച്ചു​പ​റി ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും അ​ടി​പി​ടി ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​റ്റി ക്രൈം ​സ്‌​ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ. ​അ​ബ്‌​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, അ​നീ​ഷ് മു​സ്സേ​ൻ​വീ​ട്, ഹാ​ദി​ൽ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, രാ​കേ​ഷ് ചൈ​ത​ന്യം, ഷ​ഹീ​ർ പെ​രു​മ​ണ്ണ, ജി​നീ​ഷ് ചൂ​ലൂ​ർ, ടൗ​ൺ പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ധ​ന​ഞ്ജ​യ​ദാ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ വി​ഷ്ണു, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ നി​റാ​സ്, ര​ജീ​ഷ്, സു​മീ​ജ്, അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ, വി​ജീ​ഷ്, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ നൈ​ജി​ഷ് പ്ര​ഭു എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

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    TAGS:Crime NewsSyringepolice attackedMananchira SquareKozhikode
    News Summary - Four arrested for attacking police officer with a syringe in Kozhikode
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