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    Crime
    Posted On
    date_range 29 July 2026 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 8:04 AM IST

    ഗംഗാധർ പങ്കല വധക്കേസ്; നാല് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്

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    ഗംഗാധർ പങ്കല വധക്കേസ്; നാല് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്
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    കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഗം​ഗാ​ധ​ർ, ഗംഗാധർ വധക്കേസിലെ പ്രതികൾ

    മംഗളൂരു: മൊഗവീര സമുദായ നേതാവ് ഗംഗാധർ പങ്കലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്ക് മംഗളൂരു അഡീ. ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി (രണ്ട്) ജഡ്ജി വി.എൻ. ജഗദീഷ് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. മീനകാലിയ സ്വദേശികളായ സതീഷ് ബൈക്ക്പാടി (57), സഹോദരങ്ങളായ ഹരീഷ് ബൈക്ക്പാടി (61), ഭാസ്കർ ബൈക്ക്പാടി (63), ഉഡുപ്പി ജില്ലയിലെ ശിവള്ളി സ്വദേശി പുഷ്പരാജ് (47) എന്നിവരെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത്.

    2014 മെയ് 15ന് പനമ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ മീനകാലിയയിലെ ഗണേഷ് ഷിപ്പിങ് ഗോഡൗണിന് സമീപമായിരുന്നു കൊല. തുടക്കത്തിൽ റോഡപകടമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ സംഭവം മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ബൈക്കമ്പാടി മൊഗവീര മഹാസഭയിൽ നിന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഗംഗാധറാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സതീഷ് ബൈക്കമ്പാടിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

    ഗംഗാധറിന്റെ സ്കൂട്ടറിനെ ഒരു ബൊലേറോ വാഹനത്തിൽ പിന്നിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് പിന്നിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഇടിച്ചുകയറ്റി. ഗംഗാധറിന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം പ്രതികൾ വാഹനവുമായി സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അന്നത്തെ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ എൻ.ആർ. മുക്രി, ഭാസ്‌കർ റൈ, രവീഷ് നായക് എന്നിവരുടെ ഭാഗിക അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലോകേഷ് എ.സി. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജ്യോതി പ്രമോദ് നായക് സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചു.

    സതീഷ്, ഹരീഷ്, ഭാസ്‌കർ എന്നിവർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും 15,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. പുഷ്പരാജിന് ജീവപര്യന്തം തടവും 15,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. പിഴ അടക്കാത്തവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു വർഷം കൂടി ലളിതമായ തടവ് അനുഭവിക്കണം. കൂടാതെ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിന് നാല് പ്രതികൾക്കും രണ്ട് വർഷം തടവും 1,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. ഈ പിഴ അടക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഒരു മാസം കൂടി തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും.

    പിഴയായി ഈടാക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപ മരിച്ചയാളുടെ മകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാനും ബാക്കി തുക സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളായ ബൊലേറോ, റിറ്റ്സ്, മാരുതി കാർ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്ത് സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടാനും ഉത്തരവിട്ടു. കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് നാല് പ്രതികളെയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

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    TAGS:Crime NewsimprisonmentMurder Case
    News Summary - ഗംഗാധർ പങ്കല വധക്കേസ്; നാല് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്
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