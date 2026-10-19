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Madhyamam
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    ട്രാഫിക് പിഴയായി പിരിച്ച 2.96 ലക്ഷം തട്ടിയെത്തു: മുൻ എസ്.ഐക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കേസ്

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    ട്രാഫിക് പിഴയായി പിരിച്ച 2.96 ലക്ഷം തട്ടിയെത്തു: മുൻ എസ്.ഐക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കേസ്
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    കാസർകോട്: ട്രാഫിക് പിഴയായി പിരിച്ച 2.96 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് ആരോപണം. ട്രാഫിക് പിഴയിൽ തിരിമറി നടത്തിയ കേസിൽ മുൻ എസ്‌.ഐ അരുൺ മോഹനെതിരെയാണ് വിജിലൻസ് കേസെടുത്തത്.

    ബേക്കൽ, മേൽപ്പറമ്പ്, വെള്ളരിക്കുണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ജോലി ചെയ്ത കാലത്തെ ക്രമക്കേടിലാണ് കേസ്. പിഴയടച്ചിട്ടും ഇ-ചെല്ലാനിൽ കുടിശ്ശികയായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ്.

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    News Summary - Former SI Booked in ₹2.96 Lakh Traffic Fine Scam
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