ട്രാഫിക് പിഴയായി പിരിച്ച 2.96 ലക്ഷം തട്ടിയെത്തു: മുൻ എസ്.ഐക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കേസ്

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ട്രാഫിക് പിഴയായി പിരിച്ച 2.96 ലക്ഷം തട്ടിയെത്തു: മുൻ എസ്.ഐക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കേസ്text_fields
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News Summary - Former SI Booked in ₹2.96 Lakh Traffic Fine Scam
കാസർകോട്: ട്രാഫിക് പിഴയായി പിരിച്ച 2.96 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് ആരോപണം. ട്രാഫിക് പിഴയിൽ തിരിമറി നടത്തിയ കേസിൽ മുൻ എസ്.ഐ അരുൺ മോഹനെതിരെയാണ് വിജിലൻസ് കേസെടുത്തത്.
ബേക്കൽ, മേൽപ്പറമ്പ്, വെള്ളരിക്കുണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ജോലി ചെയ്ത കാലത്തെ ക്രമക്കേടിലാണ് കേസ്. പിഴയടച്ചിട്ടും ഇ-ചെല്ലാനിൽ കുടിശ്ശികയായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ്.
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