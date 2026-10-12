ഖനന പാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം; രാജസ്ഥാനിൽ മുൻ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ ഗ്രാമവാസികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഖനന പാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം; രാജസ്ഥാനിൽ മുൻ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ ഗ്രാമവാസികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടുtext_fields
രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂർ ജില്ലയിൽ ഖനന പാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഗ്രാമവാസികളുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മുൻ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ അതർ സിങ് ഭദാന ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജയ്പൂരിലെ സവായ് മാൻ സിങ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഹരിയാന സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം 2003 മുതൽ 2008 വരെ ബയാന നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവാണ്.
ഭരത്പൂരിലെ വെയർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഭോണ്ട ഗ്രാമത്തിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഈ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. അതർ സിങ് ഭദാന തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഖനന പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു. ഭോണ്ട ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള കുന്നുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി ഖനന പാട്ടവും ക്രഷർ യൂണിറ്റും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഖനന പാട്ടത്തിന്റെ രേഖകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കമലേഷ് ഭദാനയുടെ പേരിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഭോണ്ട, റായ്പൂർ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ഈ ഖനന യൂണിറ്റിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു. ഖനന വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാൻ പഞ്ചായത്തിന്റെ മേച്ചിൽസ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഗ്രാമവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം. ക്രഷർ പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള വഴികൾ പലതവണ അവർ തടയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോടതി അനുമതിയോടെ ഞായറാഴ്ച പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.
നൂറിലധികം വരുന്ന ഗ്രാമവാസികൾ സംഘടിച്ചെത്തി വടികളും മറ്റുമായി അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലും പിന്നീട് നില വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ജയ്പൂരിലെ പ്രധാന ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായ ഗഗൻ ശർമ്മക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് ശക്തമായ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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