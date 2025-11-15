Begin typing your search above and press return to search.
    വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമാണം; പ്രതി പിടിയിൽ

    പിടിയിലായ പ്രതി

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​യാ​ളെ ക​ട​യ്ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കു​മ്മി​ൾ മു​ല്ല​ക്ക​ര നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ അ​ഫ്സ​ൽ (28) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ഫ്സ​ലി​ന്റെ വീ​ട് പൊ​ലീ​സ് റെ​യ്ഡ് ചെ​യ്ത്​ വി​വി​ധ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളു​ടെ 41 സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും 69 മാ​ർ​ക്ക് ലി​സ്റ്റു​ക​ളും,ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​വി​ധ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളു​ടെ സീ​ലു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ര​ണ്ട് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളും ,ലാ​പ്ടോ​പ്പും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പി​ടി​കൂ​ടി. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നും സ്വ​ദേ​ശ​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തും ജോ​ലി​ക്കു​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    അ​ഫ്സ​ലി​ന് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ചു​ണ്ട സ്വ​ദേ​ശി​യും ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​ത്. ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി​യും ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​വ​ഴി​യു​മാ​ണ് പ​ണം കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​ദേ​ശ​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. അ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി.

