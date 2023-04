ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കടയുടെ മറവിൽ കള്ളനോട്ടടി; യുവാവ് പിടിയിൽ

cancel camera_alt പ്ര​വീ​ൺ By മാധ്യമം ലേഖകൻ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ഓ​ട്ടോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റ മ​റ​വി​ൽ ക​ള്ള​നോ​ട്ട​ടി. യു​വാ​വി​നെ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പു​തു​പ്പാ​ടി കു​രു​പ്പാ​ത്ത​ട​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വീ​ൺ ഷാ​ജി​യാ​ണ് (24) പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 500ന്റെ ​ര​ണ്ട്, 200 ന്റെ ​നാ​ല്, 50 രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ന്ന് വീ​തം ക​ള്ള​നോ​ട്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വീ​ൺ ഷാ​ജി​യു​ടെ പേ​ഴ​ക്കാ​പ്പി​ള്ളി എ​സ് വ​ള​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ണ​വ് ഓ​ട്ടോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നോ​ട്ട് അ​ടി​ക്കാ​നു​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്രി​ന്റ​റും അ​നു​ബ​ന്ധ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ക​ള്ള​നോ​ട്ട് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​സ് വ​ള​വ് പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ഓ​ട്ടോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ക​ട​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ക​ള്ള​നോ​ട്ട് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി കി​ഴ​ക്കേ​ക്ക​ര​യി​ലു​ള്ള പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. പ​ല​വ​ട്ടം ക​ള്ള​നോ​ട്ട് കി​ട്ട​ിയ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളാ​ണ് ഇ​തി​നു​പി​ന്നി​ലെ​ന്ന സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​ർ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് ക​ട​യി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യു​വാ​വി​ന്റ പി​താ​വി​ന്‍റെ​താ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം. ഇ​യാ​ൾ അ​റി​യാ​തെ മ​ക​ൻ ക​ള്ള​നോ​ട്ട് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച സൂ​ച​ന. വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ നോ​ട്ട് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​​ണ്ടോ എ​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്. കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. മി​ക്ക ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ത്രി​യി​ൽ ക​ട​തു​റ​ന്നി​രു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ വി​ഷ്ണു രാ​ജു, ബേ​ബി ജോ​സ​ഫ്, എ.​എ​സ്.​ഐ പി.​എം. രാ​ജേ​ഷ്, എ​സ്.​സി പി.​ഒ ബേ​സി​ൽ സ്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

Forgery under cover of auto electric shop; The young man is under arrest