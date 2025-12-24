Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 7:54 AM IST

    കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ക​ട​ത്തി​യ വി​ദേ​ശ യു​വ​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    • മും​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് സ്വകാര്യ ബസിൽ 1.20 കോ​ടി​യു​ടെ ലഹരിവസ്തു കൊണ്ട​ുവരികയായിരുന്നു
    • വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​സ​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെത്തിയ യുവതിയാണ് പിടിയിലായത്
    Uttar Pradesh,Arrested,Navy ship,Leaking details,Pakistan, ഉത്തർപ്രദേശ്, അറസ്റ്റ്, നേവി കപ്പൽ. ഉഡുപ്പി
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബ്രെ​ഡ് ക​വ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് മും​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് 1.20 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന 121 ഗ്രാം ​കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ക​ട​ത്തി​യ വി​ദേ​ശ വ​നി​ത​യെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​നൊ​പ്പം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. സ്ത്രീ​യു​ടെ പേ​ര് പൊ​ലീ​സ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    വ​ർ​ത്തൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ വ​നി​ത അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് കൊ​ക്കെ​യ്ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു സി.​സി.​ബി നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ലാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    2024ൽ ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​സ​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു കോ​ള​ജി​ലും ചേ​രാ​തെ അ​വ​ർ മും​ബൈ​യി​ലെ ഘാ​ട്‌​കോ​പ്പ​ർ, അം​ബ​വാ​ടി, ന​ല്ല​സൊ​പാ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു.

    മും​ബൈ​യി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ക്കെ​യ്ൻ വാ​ങ്ങി അ​യാ​ളു​ടെ നി​ർ​​േ​ദ​ശ​പ്ര​കാ​രം നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ച് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​വ​ർ പ​തി​വാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളി​ൽ മും​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ബ്രെ​ഡ് ക​വ​റു​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലും കൊ​ക്കെ​യ്ൻ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച് ക​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യും പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വ​ർ​ത്തൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് (എ​ൻ.​ഡി.​പി.​എ​സ്) ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    മറെറാരു കേസിൽ, നി​രോ​ധി​ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ രണ്ട് ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാരെ ജ​ല​ഹ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 26.90 ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​മതിക്കുന്ന 247 ഗ്രാം ​ഹൈ​ഡ്രോ ക​ഞ്ചാ​വും 19 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ു. ക​ലി​ങ്ങ​റാ​വു സ​ർ​ക്കി​ളി​ന് സ​മീ​പം ലഹരി വിൽപനയുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.

