Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവീട്ടമ്മയെ വീട്ടിൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 12:26 PM IST

    വീട്ടമ്മയെ വീട്ടിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വീട്ടമ്മയെ വീട്ടിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​മ​ൽ, ബി​പി​ൻ, അ​ല​ക്സ്​, ആ​മോ​സ്​ ബാ​ബു, രാ​ഹു​ൽ

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ: ഒ​ക്ക​ലി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി വീ​ട്ട​മ്മ​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. കാ​ല​ടി മ​റ്റൂ​ർ ക​ല്ലു​ങ്ങ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ല​ക്സ് (24), മ​റ്റൂ​ർ ഐ​ശ്വ​ര്യ ന​ഗ​റി​ൽ കൈ​താ​ര​ത്ത് അ​മോ​സ് ബാ​ബു (27), ആ​ൻ​റോ​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ​ട​യ​ത്ത്കു​ടി അ​മ​ൽ (27), പാ​ലൈ​ക്ക​പ്പാ​ടം ബി​ബി​ൻ (30), പാ​റ​മാ​ലി​ൽ രാ​ഹു​ൽ (28) എ​ന്നി​വ​രെ ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്റ്റീ​ൽ ബേ​ർ​ഡി’​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഒ​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ക​ല്യാ​ണ റി​സ​പ്ഷ​ന് വ​ന്ന യു​വാ​വി​നെ തി​ര​ക്കി​യാ​ണ് അ​ക്ര​മി​സം​ഘം എ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വീ​ട്ട​മ്മ​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘം ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. അ​ല​ക്സ് പൊ​ലീ​സ് കാ​ല​ടി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്. അ​മോ​സി​നെ​തി​രെ കാ​ല​ടി, നെ​ടു​മ്പാ​ശേ​രി സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ല്​ കേ​സു​ണ്ട്.

    അ​മ​ലി​നും ബി​പി​നു​മെ​തി​രെ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഓ​രോ കേ​സു​മു​ണ്ട്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി കെ.​എ​സ്. സു​ദ​ർ​ശ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ഇ​തു​വ​രെ 30ഓ​ളം ക്രി​മി​നു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ​ൽ. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ അ​സ​രി​ഫ് ഷ​ഫീ​ഖ്, ജോ​ജോ ജോ​ർ​ജ്, ആ​ദ​ർ​ശ്, സു​ഭാ​ഷ് ത​ങ്ക​പ്പ​ൻ, സീ​നി​യ​ർ സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ സി​ജോ പോ​ൾ, ഷാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceCrime Newshousewifethreatening case
    News Summary - Five men arrested for entering house and threatening housewife
    Similar News
    Next Story
    X