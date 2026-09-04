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    റിസോര്‍ട്ട് നടത്തിപ്പുകാരനെ ആക്രമിച്ച സംഭവം: അഞ്ചംഗ ഗുണ്ടാസംഘം അറസ്റ്റിൽ

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    റിസോര്‍ട്ട് നടത്തിപ്പുകാരനെ ആക്രമിച്ച സംഭവം: അഞ്ചംഗ ഗുണ്ടാസംഘം അറസ്റ്റിൽ
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    അ​ക്ര​മി​ക​ള്‍ വ​ന്ന ഓ​ഡി കാ​റും റി​സോ​ര്‍ട്ട് ഉ​ട​മ ആ​ര്യ​നാ​ട് ശ്യാ​മി​ന്റെ താ​ര്‍ ജീ​പ്പും വെ​ള്ള​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ല്‍

    സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു

    വെ​ള്ള​റ​ട: റി​സോ​ര്‍ട്ട് ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ര​നാ​യ ആ​ര്യ​നാ​ട് ശ്യാ​മി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ അ​ഞ്ച് അം​ഗ​സം​ഘ​ത്തെ വെ​ള്ള​റ​ട പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു മു​മ്പ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ശ്യാം ​സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ് അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ര്‍ത്ത ശേ​ഷം ബ​ല​മാ​യി ആ​ഡം​ബ​ര കാ​റി​ല്‍ ശ്യാ​മി​നെ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്.

    വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് ക​ര്‍ണ്ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജ​ഫീ​ര്‍ ഖാ​നു (40) മാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടി​ന്റെ പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ള്‍. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍ (46), ജ​ഫീ​ര്‍ ഖാ​ന്‍ (40), നൂ​റു​ള്ള (40), ഷെ​ബീ​ര്‍ (42), നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ (45) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം കൂ​ട്ട​പ്പൂ​വി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് ന​ട​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ സം​ഭ​വ​ത്തി​നി​ടെ ആ​ര്യ​നാ​ട് ശ്യാ​മി​ന്റെ ക​ത്തി പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്റെ (45) ക​ണ്ണി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തി​നാ​ല്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ശ്യാ​മി​നെ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന സ​മ​യം ക​ര്‍ണ്ണാ​ട​ക സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് ദി​ശ മാ​റി​യോ​ടി​യ​താ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വ​ല​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്.

    കൂ​ട്ട​പ്പൂ​വി​ല്‍ നി​ന്ന് വ​ല​തു​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യാ​ല്‍ ആ​റു​കാ​ണി വ​ഴി നാ​ഗ​ര്‍കോ​വി​ല്‍ ക​യ​റി ഇ​വ​ര്‍ക്ക് പോ​കാം. എ​ന്നാ​ല്‍ സ്ഥ​ല പ​രി​ച​യം കു​റ​വാ​യ സം​ഘം ഓ​ഡി കാ​റി​ല്‍ ഇ​ട​ത് വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞ് ചെ​മ്പൂ​ര് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ര്യ​ങ്കോ​ട് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ട് കൂ​ടെ പി​ന്നാ​ലെ വെ​ള്ള​റ​ട​ പൊ​ലീ​സും പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്ന് ചെ​മ്പൂ​രി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് ആ​ദ്യം ര​ണ്ടം​ഗ സം​ഘ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഒ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ര്‍ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ശേ​ഷി​ച്ച മൂ​ന്ന് പേ​രെ​യും രാ​ത്രി ത​ന്നെ വെ​ള്ള​റ​ട പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍, എ​സ്.​ഐ. മ​നോ​ജ്, എ.​എ​സ്. ഐ​മാ​രാ​യ അ​നി​ല്‍, അ​ശ്വ​തി, സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​യ അ​ഖി​ലേ​ഷ്, അ​നീ​ഷ്, ദീ​പു അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ ക​ര്‍ണ്ണാ​ട​ക​യി​ലും ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളും പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​ക​ളും ഗു​ണ്ട​ക​ളു​മാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു. അ​ക്ര​മി​ക​ള്‍ വ​ന്ന കാ​റി​ന്റ മു​ന്‍ വ​ശ​ത്ത് കെ.​എ​ല്‍.40.​ജി.3949 എ​ന്ന ന​മ്പ​രും പി​ന്നി​ൽ ഹെ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.26 സി. ​ഹെ​ച്ച്. 2789 എ​ന്ന ന​മ്പ​രു​മാ​ണ് പ​തി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ക്ര​മി​ക​ള്‍ വ​ന്ന ഓ​ഡി കാ​റും, റി​സോ​ര്‍ട്ട് ഉ​ട​മ ആ​ര്യ​നാ​ട് ശ്യാ​മി​ന്റെ താ​ര്‍ ജീ​പ്പും ​പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്.

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    News Summary - Five member gang arrested Resort manager attacking case
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