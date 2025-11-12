Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക്...
    Crime
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 1:28 PM IST

    വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കഞ്ചാവ് വിൽപന; അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കഞ്ചാവ് വിൽപന; അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    Listen to this Article

    ആലപ്പുഴ: വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിവന്ന അഞ്ച് പേർ പിടിയിൽ. ആലപ്പുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ വാർഡിൽ കാദർ പറമ്പിൽ ഫിറോസ് (38) , ആറാട്ടുവഴി കനാൽ വാർഡ് പുതുവൽ പുരയിടം സിദ്ദിഖ്(32), പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ ആലുംമൂട് അനീഷ്, തിരുവമ്പാടിയിൽ വട്ടയാൽ വാർഡിൽ അഷ്കർ കോട്ടേജിൽ മുഹമ്മദ് അഷ്കർ(38), ആലശ്ശേരി വാർഡിൽ പുത്തൻപുരയിൽ സനീഷ് ബഷീർ റാവുത്തർ (45) എന്നിവരെയാണ് രണ്ടര കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി ആലപ്പുഴ ഇരുമ്പു പാലത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും സൗത്ത് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

    ആലപ്പുഴ ബീച്ച്, പുന്നമട ഫിനിഷിംഗ് പോയന്‍റ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ കഞ്ചാവ് ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ ആക്കിയാണ് ഇവർ വിൽപ്പന നടത്തിവന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഞ്ചാവിനോടൊപ്പം പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവറുകൾ, തൂക്കുന്നതിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്ക് വെയിംഗ് മെഷീനും എന്നിവയും പിടികൂടി. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Alappuzha Newsarresteddrug bustselling cannabis
    News Summary - Five arrested for selling cannabis to tourists
    Similar News
    Next Story
    X