Madhyamam
    പോക്സോ കേസിൽ അമ്പതുകാരൻ പിടിയിൽ

    പോക്സോ കേസിൽ അമ്പതുകാരൻ പിടിയിൽ
    ബാ​ബു രാ​ജ​ൻ

    Listen to this Article

    മു​ക്കം: ഒ​മ്പ​തു​കാ​രി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച 50 കാ​ര​നെ മു​ക്കം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മു​ക്കം തെ​ച്ച്യാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി മു​റി​യ​ൻ ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ ബാ​ബു​രാ​ജ​നെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​യാ​ൾ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ്കൂ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ന​ട​ത്തി​യ കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ്ങി​ലാ​ണ് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം പു​റ​ത്ത​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    മു​മ്പും പ​ല ത​വ​ണ കു​ട്ടി പീ​ഡ​ന​ത്തി​ര​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ക്കം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത ബാ​ബു​രാ​ജ​നെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

