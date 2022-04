സാമ്പത്തിക പ്രയാസം മൂലം ആറും ഏഴും വയസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാനൊരുങ്ങി മാതാവ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പാട്ന: സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ആറും ഏഴും വയസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് യുവതി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി. തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി ബിഹാറിലെ ത്രിബെനിഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഭുരപത്ര ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. നാട്ടുകാരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കാരണം സംഗീത കുമാരി (7), ശിവ് കുമാർ (6) എന്ന രണ്ട് കുട്ടികളും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. രത്തൻ ദേവി എന്ന റൂബിയാണ് മക്കളെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.

പൊള്ളലേറ്റ കുട്ടികളെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രത്തൻ ദേവിയുടെ ഭർത്താവ് ഗുലാബ് സാഹ് പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി രത്തൻ ദേവി തന്റെ വീടിനു പിന്നിൽ കിടങ്ങ് കുഴിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് വൈക്കോൽ ഇട്ട് തീയിടുകയും പിന്നീട് രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീയിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയുമായിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യുവതി വിഷം കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു. സ്വാശ്രയ സംഘത്തിൽ നിന്നെടുത്ത കടവും യുവതിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നതായി അവർ പറഞ്ഞു. പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് സ്ഥലത്തെത്തിയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയെന്നുമാണ് എസ്.എച്ച്.ഒ സന്ദീപ് കുമാർ സിങ്ങിന്‍റെ വാദം.

