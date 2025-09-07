Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകാര്യവട്ടത്ത് മകനെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 11:57 AM IST

    കാര്യവട്ടത്ത് മകനെ പിതാവ് വെട്ടിക്കൊന്നു; രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ മൃതദേഹം

    text_fields
    bookmark_border
    കാര്യവട്ടത്ത് മകനെ പിതാവ് വെട്ടിക്കൊന്നു; രക്തത്തിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ മൃതദേഹം
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: കാര്യവട്ടം ഉള്ളൂര്‍ക്കോണത്ത് മകനെ പിതാവ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. വലിയവിള പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ഉല്ലാസാണ് (35) കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

    സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിതാവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ നായരെ പോത്തന്‍കോട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വീട്ടിനുള്ളിൽ രക്തത്തില്‍ കുളിച്ച നിലയില്‍ ആയിരുന്നു ഉല്ലാസിന്റെ മൃതദേഹം. മദ്യലഹരിയില്‍ അടിപിടിക്കിടെ സംഭവിച്ചതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

    ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യ ഉഷയോട് ഉല്ലാസ് രക്തത്തില്‍ കുളിച്ച് കിടക്കുന്നതായി പറഞ്ഞത്.

    ഉഷ വന്ന് നോക്കുമ്പോള്‍ വീട്ടിലെ ഹാളിനുള്ളില്‍ മകൻ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഉടന്‍ പോത്തന്‍കോട് പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceHacked to deathMurder Case
    News Summary - Father hacked his son to death in Karyavattom
    Similar News
    Next Story
    X