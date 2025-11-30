Begin typing your search above and press return to search.
    ആലപ്പുഴയിൽ മകന്‍റെ വെട്ടേറ്റ്​ പിതാവ്​ മരിച്ചു; മാതാവിന്​ ഗുരുതര പരിക്ക്​

    കൊല്ലപ്പെട്ട നടരാജൻ, മകൻ നവിജിതൻ

    Listen to this Article

    കായംകുളം: പുല്ലുകുളങ്ങരയിൽ അഭിഭാഷകനായ മകന്‍റെ വെട്ടേറ്റ്​ പിതാവ്​ മരിച്ചു. മാതാവിനെ ഗുരുതര നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പുല്ലുകുളങ്ങര കളരിക്കൽ ജങ്​ഷൻ പീടികചിറയിൽ നടരാജനാണ്​ (60) മരിച്ചത്​. ഭാര്യ സിന്ധുവിനാണ്​ (56) ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്​. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9.30ഓടെയാണ് സംഭവം.

    വെട്ടേറ്റ നിലയിൽ ഇവരെ കായംകുളം ഗവ. ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് മാവേലിക്കരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും നടരാജനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അഭിഭാഷകനായ മകൻ നവജിത്തിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

    മാതാപിതാക്കളെ ആക്രമിച്ച ശേഷം വെട്ടുകത്തിയുമായി സ്ഥലത്ത്​ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിയെ പൊലീസ്​ എത്തിയാണ്​ കീഴ്​പ്പെടുത്തി കസ്റ്റഡിയലെടുത്തത്​. ആക്രമണ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്ന്​ പൊലീസ്​ പറഞ്ഞു. പ്രതി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്ന്​ സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞതായി പൊലീസ്​ പറയുന്നു.


    TAGS:Crime NewskayamkulamAlappuzhaMurder Case
