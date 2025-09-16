Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightമക്കളുടെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:39 AM IST

    മക്കളുടെ മര്‍ദനത്തിനിരയായ പിതാവ് മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മക്കളുടെ മര്‍ദനത്തിനിരയായ പിതാവ് മരിച്ചു
    cancel

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല: മ​ക്ക​ളു​ടെ ക്രൂ​ര​മ​ര്‍ദ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് വൃ​ദ്ധ​സ​ദ​ന​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ വ​യോ​ധി​ക​ൻ മ​രി​ച്ചു. പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ട്ടാം വാ​ര്‍ഡ് ച​ന്ദ്ര​നി​വാ​സി​ല്‍ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ന്‍ നാ​യ​രാ​ണ്​ (73) ചേ​ർ​ത്ത​ല പ​തി​നൊ​ന്നാം​മൈ​ലി​ലു​ള്ള വൃ​ദ്ധ​സ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​രി​ച്ച​ത്.

    ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​രെ ഇ​ര​ട്ട​മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഖി​ല്‍ (31), നി​ഖി​ല്‍ (31) എ​ന്നി​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ 24ന് ​വീ​ട്ടി​ൽ മ​ദ്യ​പി​ച്ചെ​ത്തി മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടി​ക്കു​ക​യും ക​ട്ടി​ലി​ല്‍നി​ന്ന്​ വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ക്കു​ക​യും ത​ല​യി​ല്‍ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ഖി​ല്‍ മ​ര്‍ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി നി​ഖി​ല്‍ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് മ​റ്റ് മ​ക്ക​ളാ​യ പ്ര​വീ​ണും സൂ​ര​ജും ചേ​ര്‍ന്ന് പി​ന്നീ​ട് പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. അ​ർ​ത്തു​ങ്ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​സ്വ​ഭാ​വി​ക മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ പ​രി​ക്ക​ല്ല മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsAlappuzhaArrestMurder Case
    News Summary - Father died after being beaten by his children
    Similar News
    Next Story
    X