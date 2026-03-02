Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 2 March 2026 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 10:20 PM IST

    രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജ്യൂസിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകിയ ശേഷം അച്ഛൻ ജീവനൊടുക്കി

    Manoj
    മനോജ്

    ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിഷം നൽകിയ ശേഷം അച്ഛൻ ജീവനൊടുക്കി. ആലപ്പുഴ മാന്നാറിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. മാന്നാർ ശിവശൈലം വെള്ളികിഴക്കേതിൽ മനോജാണ് (45) വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പെൺകുട്ടികൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

    ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ശിവഗംഗ, രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ശിവ കീർത്തന എന്നിവരെ സ്കൂളിൽ നിന്നും കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്കാണ് ജ്യൂസിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകിയത്. കാറിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ വഴിയരികിൽ കിടന്ന മൂവരെയും നാട്ടുകാരാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

    TAGS:Crime NewsChildrenfatherpoison death
    News Summary - Father commits suicide after giving poison to two children in juice
