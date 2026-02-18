Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഅഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 7:52 AM IST

    അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ കനാലിലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ ശ്രമം; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ കനാലിലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ ശ്രമം; പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ
    cancel

    പത്തനംതിട്ട: അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകളെ കനാലിലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ. കൂടൽ പാലമല ആഞ്ഞിലി മൂട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഷിജുവിനെയാണ് (41) കൂടൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്തത്.

    തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഷിജുവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നാലെ മകളെയും കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നു പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയ ഇയാൾ വീടിനു സമീപത്തെ കനാലിലേക്ക് കുട്ടിയെ എറിയുകയായിരുന്നു. സംഭവം കണ്ട്​ എത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചത്.

    എസ്​.എച്ച്​.ഒ സുധീർ, എസ്​.ഐ അനിൽ എന്നിവരടങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PathanamthittaCrime NewsArrest
    News Summary - Father arrested for attempting to kill five-year-old girl by throwing her into canal
    Similar News
    Next Story
    X