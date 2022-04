സ്പീക്കർ എം.ബി രാജേഷിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ വാട്സാപ്പ്; ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ സ്പീക്കറും തൃത്താല എം.എൽ.എയുമായ എം.ബി രാജേഷിന്റെ പേരും ഡി.പിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ച് 7240676974 എന്ന നമ്പറില്‍ വ്യാജ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച് ദുരുപയോഗം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡി.ജി.പിക്ക് സ്പീക്കർ പരാതി നല്‍കി.



മേല്‍പറഞ്ഞ നമ്പറില്‍ നിന്നും This is my new number. Please save it എന്ന സന്ദേശമാണ് ആദ്യം അയക്കുന്നത്. പിന്നീട് സഹായാഭ്യർഥന നടത്തുകയാണ് രീതി. സ്പീക്കറുടെ പേരില്‍ കെ.പി മോഹനൻ എം.എൽ.എ സഹായം തേടിയുള്ള സന്ദേശം ലഭിച്ച കാര്യം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

മറ്റു പലര്‍ക്കും ഇങ്ങനെ അയച്ചിരിക്കാം. സാമ്പത്തികമായും മറ്റ് പല തരത്തിലും ഈ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ദുരുപയോഗിക്കാനിടയുണ്ട്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ നമ്പറോ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടോ തനിക്കില്ലെന്നും തട്ടിപ്പിനും ദുരുപയോഗത്തിനുമെതിരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നും എല്ലാവരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നതായി സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു.