Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവ്യാ​ജ...
    Crime
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 10:58 AM IST

    വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്: അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്: അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    പൊ​ന്നാ​നി: പൊ​ന്നാ​നി​യി​ലെ വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ത​ട്ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ഇ​ർ​ഷാ​ദി​നെ​യും രാ​ഹു​ലി​നെ​യും കേ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പ​ണം ത​ട്ടി​യ തി​രൂ​ർ തൃ​പ്ര​ങ്ങോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി മാ​രാം​കു​ള​മ്പി​ൽ ഹൗ​സി​ൽ ന​വാ​സ് (38), കാ​ര​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ചി​റ​ക്ക​പ്പ​റ​മ്പ് ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ (42) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.​ വ്യാ​ജ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ഇ​ർ​ഷാ​ദി​ന്റെ​യും രാ​ഹു​ലി​ന്റെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ന​വാ​സ്, ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    പൊ​ലീ​സു​കാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്നും 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ ത​ന്നാ​ൽ ഇ​വ​രെ കേ​സി​ൽ നി​ന്നും ര​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നും ഇ​വ​ർ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത് വി​ശ്വ​സി​ച്ച ഇ​ർ​ഷാ​ദി​ന്റെ​യും രാ​ഹു​ലി​ന്റെ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ണ​യം വെ​ച്ച് 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ ന​ൽ​കി. കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​ർ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ വീ​ണ്ടും ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ണം ത​ട്ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ബാ​ബു എ​ന്ന ഷാ​ജി​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ണ്.

    ​ഇ​വ​രെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് വോ​യ്സ് മെ​സേ​ജു​ക​ൾ അ​യ​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. സി.​ഐ അ​ഷ​റ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ ബി​ബി​ൻ, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ കൃ​പേ​ഷ്, ശ്രീ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Extorting Moneyfake certificatearrestedMalappuram News
    News Summary - Fake certificate: Accused of extorting money from families of arrested people arrested
    Similar News
    Next Story
    X