Madhyamam
    date_range 27 Sept 2025 10:54 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 10:55 AM IST

    ജയ്ഹിന്ദ് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞ സംഭവം; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    ജയ്ഹിന്ദ് മാർക്കറ്റിൽ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞ സംഭവം; രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ
    തൃ​ശൂ​ർ: ജ​യ് ഹി​ന്ദ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സ്ഫോ​ട​ക വ​സ്തു എ​റി​ഞ്ഞ് ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ നെ​ടു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ​ല്ല​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ സ​ഞ്ജ​യ് നി​ക്സ​ൺ (23), ഒ​ല്ലൂ​ർ പെ​രു​വാം​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​രി​പ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ദി​ത്യ​ൻ (19) എ​ന്നി​വ​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ഈ​സ്റ്റ് പോ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മാ​യ സാ​ഗോ​ക്ക് ആണ് പെ​രു​വാം​കു​ള​ങ്ങ​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടിയത്. സ​ഞ്ജ​യ് നി​ക്സ​ൺ ഒ​ല്ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ട് കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്.

