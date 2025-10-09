Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    date_range 9 Oct 2025 11:28 AM IST
    date_range 9 Oct 2025 11:28 AM IST

    ആ​ന​ക്കൊ​മ്പ് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം; അ​ഞ്ചു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ആ​ന​ക്കൊ​മ്പ് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം; അ​ഞ്ചു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    ത​മി​ഴ്നാ​ട് മ​ധു​ര​യി​ൽ ആ​ന​ക്കൊ​മ്പു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ

    കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ: ആ​ന​ക്കൊ​മ്പ് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. സേ​ലം, ബോ​ഡി​നാ​യ്ക്ക​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​മേ​ശ് (40), മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ (42), സു​ധാ​ക​ർ (48), ര​ഘു​നാ​ഥ് (38), സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണി (52) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മ​ധു​ര വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. മ​ധു​ര വ​ള​ർ ന​ഗ​റി​ലാ​ണ് കൊ​മ്പ് വി​ൽ​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 1.6 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ആ​ന​ക്കൊ​മ്പ്, പ്ര​തി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ആ​ഡം​ബ​ര കാ​ർ, അ​ഞ്ച് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ന​ക്കൊ​മ്പി​ന് ഏ​റെ കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. സ​മീ​ൻ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യ വ​ട​മ​ല രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​നാ​ണ് ആ​ന​ക്കൊ​മ്പ് വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഏ​ൽ​പി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി.

    ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ട​മ​ല രാ​ജ​പാ​ണ്ഡ്യ​നെ​യും പ്ര​തി​ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​യാ​ൾ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ അ​ഞ്ചു​പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നെ ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ധു​ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. മ​റ്റു​നാ​ലു​പേ​രെ മ​ധു​ര ജി​ല്ല ഒ​ന്നാം ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി 17 വ​രെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു.

