Madhyamam
    Crime
    Crime
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 2:14 PM IST

    സിഗരറ്റ് കടം കൊടുത്തില്ല; വയോധികനെ തലയ്ക്കടിച്ച്​ പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു

    crime
    camera_altപുകവലി ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരം
    Listen to this Article

    നേ​മം: സി​ഗ​ര​റ്റ് ക​ടം​ന​ല്‍കാ​ത്ത വി​രോ​ധ​ത്തി​ന് വ​യോ​ധി​ക​നെ ത​ല​യ്ക്ക​ടി​ച്ചു പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ മു​ട്ട​ത്ത​റ പെ​രു​നെ​ല്ലി സ്വ​ദേ​ശി ശ​ശി​കു​മാ​റി​നെ (72) തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.​വ​ള്ള​ക്ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി സ​വാ​ദ് (48) ആ​ണ് ത​ന്നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി ശ​ശി​കു​മാ​ര്‍ ഫോ​ര്‍ട്ട് പൊ​ലീ​സി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി.

    ശ​ശി​കു​മാ​ര്‍ മു​റു​ക്കാ​ന്‍ക​ട ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം മ​ദ്യ​പി​ച്ചെ​ത്തി​യ സ​വാ​ദ് ക​ട​യി​ലെ​ത്തി ഒ​രു​പാ​ക്ക​റ്റ് സി​ഗ​ര​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ടം​വാ​ങ്ങി​യ കാ​ശ് തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​തെ സി​ഗ​ര​റ്റ് ത​രി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ല്‍ പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യ സ​വാ​ദ് ക​ട​യ്ക്ക്​ സ​മീ​പം​കി​ട​ന്ന ക​മ്പി​യെ​ടു​ത്ത് ശ​ശി​കു​മാ​റി​ന്റെ ത​ല​യ്ക്ക​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​രാ​ണ് ശ​ശി​കു​മാ​റി​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ത​ല​യ്ക്ക​ടി​യേ​റ്റ ശ​ശി​കു​മാ​ര്‍ ക​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ച​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് സ​വാ​ദി​ന്റെ ത​ല​യ്ക്കും അ​ടി​ച്ചു. സ​വാ​ദും പ​രി​ക്കേ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍കോ​ള​ജി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    TAGS:Police CaseArrestCrimeCrimeNews
