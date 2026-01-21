Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    21 Jan 2026 11:03 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 11:03 AM IST

    തോ​ട്ട​ക്ക​ര​യി​ലെ വ​യോ​ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം; പ്ര​തി​യെ​ത്തി​യ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്

    തോ​ട്ട​ക്ക​ര​യി​ലെ വ​യോ​ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​കം; പ്ര​തി​യെ​ത്തി​യ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്
    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി തോ​ട്ട​ക്ക​ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു​ക​യ​റി വ​യോ​ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ന്ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​യു​ടെ ക്രൂ​ര​ത​ക്ക് പി​ന്നി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ്. മ​ക​നെ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് ഇ​ര​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. തോ​ട്ട​ക്ക​ര നാ​ല​ക​ത്ത് ന​സീ​ർ (72), ഭാ​ര്യ സു​ഹ​റ (55) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ത്തു മ​ക​ൾ സു​ൽ​ഫി​യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ർ​ത്താ​വാ​ണ് പ്ര​തി​യാ​യ പൊ​ന്നാ​നി വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് വ​ലി​യ​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി (30). എ​ട്ട് മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി അ​ക​ന്നു​ക​ഴി​യു​ന്ന റാ​ഫി​യും സു​ൽ​ഫി​യ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഇ​ര​ട്ട​ക്കൊ​ല​പാ​ത​ക​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ പ്ര​തി​യാ​യ റാ​ഫി​യു​ടെ ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ ഭാ​ര്യ സു​ൽ​ഫി​യ​ത്ത് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​ല​പ്പു​റം പ​ട​പ്പ​റ​മ്പ് പോ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ലും ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഭാ​ര്യ ന​ൽ​കി​യ ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന കേ​സി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ.

    ഇ​വ​രു​ടെ മൂ​ന്ന് വ​യ​സു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഷാ​നെ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ പി​താ​വി​നൊ​പ്പം വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ കു​ടും​ബ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കു​ട്ടി​യെ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് തി​രി​കെ എ​ത്തി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​നി​യും ഇ​യാ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കു​ട്ടി​യെ അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ല​ഹ​രി മാ​ഫി​യ​യു​മാ​യു​ള്ള ഇ​യാ​ളു​ടെ ബ​ന്ധം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശം. മ​ക​നെ ത​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​റ്റി​യ​ത് ന​സീ​റും സു​ഹ​റ​യു​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ച്ച പ്ര​തി രാ​ത്രി 11 ഓ​ടെ തോ​ട്ട​ക്ക​ര​യി​ലെ ഭാ​ര്യ​വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വീ​ടി​ന്റെ പു​റ​കി​ലൂ​ടെ എ​ത്തി​യ പ്ര​തി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ന​സീ​റും സു​ഹ​റ​യും അ​ടു​ക്ക​ള ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ന​സീ​റി​ന് ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ നാ​ല് കു​ത്തു​ക​ളേ​റ്റു. ഇ​തി​ൽ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​റി​വാ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. സു​ഹ​റ​ക്ക് വ​യ​റി​ന് ര​ണ്ട് കു​ത്തു​ക​ളേ​റ്റു. ആ​ന്ത​രി​ക അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കേ​റ്റ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കാ​ണ് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണം ക​ണ്ട് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്ന മൂ​ന്ന് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ഇ​ഷാ​നെ കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ത്രി​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​തി കു​ത്തി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​യു​ടെ ഇ​ട​തു​തോ​ളി​ലും ക​ക്ഷ​ത്തി​ന് താ​ഴെ​യും ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ കു​ഞ്ഞി​നെ​യു​മെ​ടു​ത്ത് സു​ൽ​ഫി​യ​ത്ത് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി.

    ഈ ​സ​മ​യം കു​ഞ്ഞി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത് സു​ൽ​ഫി​യ​ത്ത് അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ദ​മ്പ​തി​മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. കൈ​ഞ​ര​മ്പ് മു​റി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി പൊ​ലീ​സ് സാ​ന്നി​ധ്യം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട തെ​ര​ച്ചി​ലി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് സ​മീ​പ​ത്തെ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. റി​മാ​ൻ​ഡി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നി​രി​ക്ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Elderly couple's murder in Thottakara; Police say it was a well-planned incident
