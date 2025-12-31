Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 7:05 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 7:05 PM IST

    ഇ-സിഗരറ്റ് വിൽപന: നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ; സിഗരറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന്

    നെടുമ്പാശ്ശേരി: നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ അനധികൃതമായി ഇ-സിഗരറ്റ് വിറ്റ രണ്ടു പേരെ നെടുമ്പാശ്ശേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആലങ്ങാട് സ്വദേശി റഷീദ്, മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് മുനീർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്​.

    വിമാനത്താവളത്തിന് മുന്നിലും സിഗ്നൽ കവലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽസൈൻ ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് ഷോപ്പ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് റെയ്ഡ് നടത്തിയാണ്​ നൂറ് ഇ-സിഗരറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത്.

    വിദേശത്തു നിന്ന്​ എത്തുന്ന ചിലർവഴി വാങ്ങുന്ന ഇ-സിഗരറ്റ് മൂന്നിരട്ടി വിലക്കാണ്​ വിൽക്കുന്നത്​. ഇ-സിഗരറ്റിന്റെ വിൽപനയും ഇറക്കുമതിയും 2019ൽ രാജ്യത്ത്​ നിരോധിച്ചതാണ്​. അറസ്റ്റിലായ രണ്ടു പേരും കടകളിലെ ജീവനക്കാരാണ്.

