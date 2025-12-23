Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 11:53 AM IST

    ടാക്സിയുടെ മറവിൽ രാ​സ​ല​ഹ​രി ക​ട​ത്ത്: മൊ​ത്ത​വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ൽ

    ടാക്സിയുടെ മറവിൽ രാ​സ​ല​ഹ​രി ക​ട​ത്ത്: മൊ​ത്ത​വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ പി​ടി​യി​ൽ
    അ​തു​ൽ

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ഉ​ബ​ർ ടാ​ക്‌​സി​യു​ടെ മ​റ​വി​ല്‍ രാ​സ​ല​ഹ​രി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തു​ന്ന മൊ​ത്ത വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നെ പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 14ന് ​ചാ​ല​ക്കു​ടി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ല്‍നി​ന്ന് 56.120 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ പി​ടി​കൂ​ടി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​ത് എ​ത്തി​ച്ചു ന​ല്‍കി​യ മൊ​ത്ത വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ ഉ​ബ​ർ ടാ​ക്‌​സി​ക്കാ​ര​നാ​യ നേ​വി അ​തു​ല്‍ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര കാ​യി​ക്കോ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​തു​ലി​നെ (27)യാ​ണ് ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് തൃ​ശൂ​ര്‍ റൂ​റ​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ബ​സി​ല്‍ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് വ​രു​ന്ന​താ​യി തൃ​ശൂ​ര്‍ റൂ​റ​ല്‍ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ര​ഹ​സ്യ വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് 14ന് ​തൃ​ശൂ​ര്‍ റൂ​റ​ല്‍ ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ​സേ​ന​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ചാ​ല​ക്കു​ടി കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ കോ​ട്ട​യം വൈ​ക്കം ന​ടു​വി​ല്‍ അ​യ​ര്‍കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി അ​ഞ്ചു​പ​റ വീ​ട്ടി​ല്‍ ശാ​ലി​നി (31), കോ​ട്ട​യം വാ​ഴ​മ​ന സ്വ​ദേ​ശി നി​ക​ര്‍ത്തി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ വി​ദ്യ (33), ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം പ​ള്ളി​വ​ള​വ് സ്വ​ദേ​ശി ആ​ന​ക്കോ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ജ്മ​ല്‍ (35), ച​ളി​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി വൈ​പ്പി​ന്‍ കാ​ട്ടി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഷി​നാ​ജ് (34), ക​ട​വി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ജ്മ​ല്‍ (2) എ​ന്നി​വ​രെ 56.120 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ അ​ട​ക്കം അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് ജ​യി​ലി​ല​ട​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഈ ​അ​ഞ്ച് പ്ര​തി​ക​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സ​ത്തെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രെ വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ടം നേ​വി അ​തു​ൽ ആ​ണെ​ന്ന വി​വ​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    അ​തു​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫ​റോ​ഖ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ല​ഹ​രി​ക്ക​ടി​മ​പ്പെ​ട്ട് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ല്യം ചെ​യ്ത കേ​സ്സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. തൃ​ശൂ​ര്‍ റൂ​റ​ല്‍ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ചാ​ല​ക്കു​ടി എ​സ്.​ഐ ലാ​ലു, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ആ​ന്‍സ​ണ്‍, സ​ജീ​വ്, നി​ത്യ, ഡ്രൈ​വ​ര്‍ എ.​എ​സ്.​ഐ ജി​ബി ബാ​ല​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Drug smuggling under the guise of a taxi: Wholesale distributor arrested
